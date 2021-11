Amazon Prime'dan Ücretsiz League of Legends Hediyeleri

Her ay verdiği kostüm kristaliyle gönlümüzü fetheden Prime Gaming bu aydan itibaren vereceği kapsüllerin içeriğini arttırdı. İşte bu aydan itibaren bizi bekleyen kapsülün içindekiler...

Prime Gaming uzun zamandır League of Legends, Valorant, Apex Legends ve daha birçok oyun için kapsül ve paket vermeye devam ediyor. League of Legends kapsülünün içeriği ise bu ay oldukça dolgun.

Prime Gaming üyeliğiniz hala yoksa bu ayki kapsül içeriğini gördükten sonra fikriniz değişebilir. Bu bizi bekleyen kapsülün içince 650 RP de olmak üzere tam 11 hediye var. Peki bu hediyelere sahip olmak için neler yapmanız gerekiyor? Gelin bir bakalım…

Prime Gaming, verdiği hediyelerle League of Legends oyuncularını mutlu edecek.

Birçok avantajı olsa da Amazon Prime'ı sadece ücretsiz olarak verdiği League of Legends kostüm kristali için kullanan birçok kullanıcı var. Üyeliğini iptal eden varsa da eminim tekrar aktifleştirmeyi düşüneceksiniz. Bu aydan itibaren görünen o ki, artık tek bir kostüm kristali değil içi dolu dolu kocaman bir kapsüle sahip olacaksınız. Kapsülün içerisinde RP, turuncu öz, şampiyon ve kostüm kristali, XP takviyesi gibi ödüller sizleri bekliyor olacak.

Her ay Prime Gaming ödülümüzü hatırlayıp heyecanla kostüm kristalimizi alırken bu ay daha da heyecanlı olacak. Prime Gaming Kapsülü ve Aşırı Mutluluk İfadesi'ne sahip olmak için her zamanki gibi Oyunlar ve Ganimet sekmesinden League of Legends'ı seçmemiz yeterli. Açılan ekranda yukarıdaki görselde olduğu gibi kapsül ve ifadeniz sizi bekliyor olacaktır.

İşte bu ışıl ışıl kapsüle Prime Gaming'i bağladığınız LoL hesabınızın ganimet sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Prime Gaming Kapsülü içerisinde bizleri neler bekliyor?

Bu ayki kapsül içerisinde LoL hesabınızda dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz 650 RP ödülü bulunuyor. Bu RP'yi size özel mağaza hala aktifken indirimli kostüm almak veya üzerine biraz daha RP koyup istediğiniz kostümü almak için kullanabilirsiniz.

Level çerçevenizin yükselmesini istiyorsanız 30 Günlük XP Takviyesi de paketten çıkanlar arasında. Smurf kasmak isteyip yeni bir hesabı 30 level yapmak zor geliyorsa bu sizin için çok güzel bir fırsat olabilir.

Kapsül içinden tabii ki yine kostüm sahibi de oluyoruz. Bu belki de main şampiyonunuzun en sevdiğiniz kostümü veya sadece sağ klikle oynadığınız bir şampiyonun kostümü de olabilir.

Prime Gaming Kapsülüne sahip olmak için ne yapmanız gerekiyor?

#Adım 1: Yapmanız gereken ilk şey buraya tıklayarak Prime Gaming sayfasına giriş yapmak.

#Adım 2: Açılan sayfadaki Prime'ı Deneyin yazısına tıklayarak bir üyelik oluşturabilirsiniz.

#Adım 3: Kapsüllerinizi toplayabilmeniz için League of Legends hesabınızı Prime Gaming'e bağlamanız gerekiyor.

#Adım 4: Hesabınızı bağladıktan sonra ise Prime Gaming üzerinden Oyun İçi Ganimet sekmesinden League of Legends'a tıklayın ve ödüllerinizi talep edin.

#Adım 5: Talep ettiğiniz ödüller LoL hesabınızın Ganimet sekmesine gelecektir.

Amazon Prime'ın avantajları neler?

Amazon Prime aboneliğiniz ile LoL kapsülü kazandırmanın yanı sıra Amazon alışverişlerinizde bedava ve hızlı kargo, dizi ve film izleme, Twitch üzerinden sevdiğiniz yayıncıya ücretsiz abone olabilme gibi birçok özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Amazon Prime her ay verdiği ücretsiz oyunlarla da gamerların gönlünü fethediyor.

Amazon Prime aboneliği ne kadar?

Amazon Prime'ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. Sonraki aylar ise ödemeniz gereken tutar aylık sadece 7,90 TL.

Amazon Prime abonesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.