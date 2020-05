Birbirinden Kaliteli 9 Amazon Prime Filmi

Her ne kadar Türkiye’de Netflix kadar popüler olmasa da Amazon Prime Video, yüzlerce güzel filme sahip. Gün geçtikçe Netflix ile Amazon Prime Video arasındaki rekabet artıyor ve her iki taraf da bünyesine izleyicileri cezbedecek filmler ekliyor. Bu içeriğimizde de sizlere şu anda Amazon Prime Video servisindeki en iyi filmleri listeliyoruz.

Amazon Prime Video, her ne kadar 2016 yılında ülkemizde kullanıma sunulsa da Türk izleyiciler tarafından içeriklerine Netflix kadar ilgi duyuluyor. Sosyal medyada ölçülen tepkilere göre Amazon Prime Video servisi, Türkiye’de dünyadaki en büyük rakibi Netflix ile pek rekabete dahil olamadı diyebiliriz.

Ancak bu demek olmuyor ki Amazon Prime Video servisinden ulaşabileceğiniz film ve diziler izlemeye değer değil. Sizler için bu listemizde Netflix’in en büyük rakibi olan Amazon Prime Video'nun en iyi filmlerini listeledik. Lafı daha fazla dolandırmadan listemize geçelim.

En iddialı Amazon Prime Video filmleri:

Late Night

Brittany Runs a Marathon

The Report

Honey Boy

Suspiria

You Were Never Really Here

The Lost City of Z

Beautiful Boy

Fast Color

First Reformed

Late Night

Yayın: 2019

Tür: Komedi, Dram

IMDB: 6,5

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow

Late Night fragmanı:

Hollywood hikayelerinin ve romantik komedilerinin arka planında neler yaşandığını merak ediyorsanız, Late Night tam olarak da bunu konu alıyor. Mindy Kaling isimli genç bir kadın, yazarlarının tamamının erkek olduğu bir talk show programına yazar olarak katılıyor. Bir kadının erkekler arasında çalışırken yaşadığı zorlukları eğlenceli ve biraz da duygusal bir yolla anlatan filmin başrolündeki Emma Thompson, bu duyguyu seyircilere çok iyi veriyor.

Brittany Runs a Marathon

Yayın: 2019

Tür: Komedi, Dram

IMDB: 6,8

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Jillian Bell, Jennifer Dundas, Patch Darragh

Brittany Runs a Marathon fragmanı:

Başrolünde fazla kilolu olan ve kilo verebilmek adına New York’ta bir maratona başlayan bir kadını canland Jillian Bell’in yer aldığı Brittany Runs a Marathon filmi, oldukça eğlenceli bir film. Ailenizle rahatlıkla izleyebileceğiniz bu filmde Brittany, hayattaki hem iyi hem de kötü şeyleri tadıyor ve film bunu komik bir biçimde seyirciye aktarıyor.

The Report

Yayın: 2019

Tür: Biyografi, Suç, Dram

IMDB: 7,2

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm

The Report fragmanı:

Başrolünde 2019’a damga vuran The Marriage Story’den tanıdığımız Adam Driver bulunan The Report, 11 Eylül saldırısından sonra CIA’in insanlara nasıl işkence ettiğini anlatıyor. Adam Driver’ın rolü ise Dianne Feinstein’ın emriyle soruşturmaya öncülük etmek için görevlendirilen bir personel. Film bir biyografi filmi olduğu için olayların gerçeklerden esinlendiğini de belirtelim.

Honey Boy

Yayın: 2019

Tür: Dram

IMDB: 7,3

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe

Honey Boy fragmanı:

Hollywood’un popüler aktörlerinden olan ve geçtiğimiz yıllarda YouTube’da yaptığı motivasyon konuşması videosu ‘Just do it’ ile internet kültüründe bir espri haline gelen Shia LaBeouf’un başrolünde yer aldığı Honey Boy filmi, bir aile travmasını olabilecek en üzücü bir şekilde ve şiirsel bir biçimde anlatıyor.

Suspiria

Yayın: 2018

Tür: Korku, Fantastik, Gizem

IMDB: 6,8

Rotten Tomatoes: %65

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Tilda Swinton, Doris Hick

Suspiria fragmanı:

Orijinali 1977 yılında çekilen ve kültleşmiş olan İtalyan filmi Suspiria’nın 2018’de yeniden çekilmiş hali, dindar bir Amerikalı kadın olan Susie’nin hayatını gözler önüne seriyor. 70’lerin sonunda Berlin’e gelen ve dans acentesine katılan Susie, ekibin lideri Madame Blanc ile karşılaştıktan sonra yeteneklerini keşfediyor ve bu yetenekleri bambaşka yerlere evriliyor.

You Were Never Really Here

Yayın: 2017

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDB: 6,8

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov

You Were Never Really Here fragmanı:

Başrolünde 2019’un en iyi filmi ödülünü kazanan Joker’e hayat veren Joaquin Phoenix’in bulunduğu You Were Never Really Here filmi, keşfedilmeyi bekleyen harika bir film. Filmde travmatik bir geçmişi bulunan savaş gazisinin, geceleri pazarlanan kadınları kurtarmasını ve bunu yapanları cezalandırmasını izliyoruz. İzlediğinizde psikolojinizde birkaç değişiklik fark edebilirsiniz.

The Lost City of Z

Yayın: 2016

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDB: 6,6

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland

The Lost City of Z fragmanı:

Aslında bir biyografi filmi olan ve tarihi gerçeklere dayanan The Lost City of Z filmi, bu yapısına göre sürükleyici bir macerayı anlatıyor diyebiliriz. Aynı isimli kitaptan esinlenilen filmde Charlie Hunnam’ı, Brezilya’ya Amazon’da kaybolan antik bir şehri bulması için gönderilen bir kaşif olarak izliyoruz. Yanında da Tom Holland ve Robert Pattinson gibi Hollywood’un dev isimleri bulunuyor.

Beautiful Boy

Yayın: 2018

Tür: Biyografi, Dram

IMDB: 7,3

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Steve Carell, Maura Tierney, Jack Dylan Grazer

Beautiful Boy fragmanı:

Başrolünde ünlü sitcom dizisi The Office’den tanıdığımız Steve Carell’in bulunduğu Beautiful Boy filminde David ve oğlu Nic Sheff’in kitap olarak çok satan hikayelerini izliyoruz. Filmin konusu, ailenin çocuğunun bağımlılığı yüzünden çöküşe geçen bir aile ve bu ailenin bu zorluklar karşısında hayatta kalmaya çalışmasını içeriyor.

Fast Color

Yayın: 2018

Tür: Dram, Bilim-Kurgu, Gerilim

IMDB: 6,0

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Gugu Mbatha-Raw, David Strathairn, Lorraine Toussaint

Fast Color fragmanı:

Filmde yıllarca saklandıktan sonra bir kadın, insanüstü yetenekleri keşfedildiğinde kaçmaya zorlanan bir kadının hikayesini izliyoruz. Ailesini terk ettikten yıllar sonra, saklanacağı tek yer yine ailesinin evidir. Filmin beğeni toplamasının en büyük sebeplerinden biri de bir bilim-kurgu filminde siyahi bir kadının yan rol değil, başrol oynaması oldu.

