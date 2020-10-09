Ticaret devi Amazon, Tesla'nın rakibi olacak Rivian'la geliştirdiği ilk tamamen elektrikli teslimat aracını bugün duyurdu. Araç hakkında fazla teknik detay ve bilgi paylaşılmadı.

Elektronik ticaret devi olmanın yanı sıra tüketici elektroniği, yapay zeka ve daha birçok alanda başta gelen isimlerden birisi olan Amazon, elektrikli otomobil sektöründe de sessiz değil. Şirket, uzun süredir Tesla'ya rakip olacak Rivian isimli bir elektrikli otomobil üreticisinin arkasındaki isimdi.

İşte bugün Amazon, Rivian ile geliştirdiği ilk tamamen elektrikli teslimat aracını duyurdu. Amazon için Rivian tarafından geliştirilen teslimat aracı, Amazon'un siparişini verdiği 100 bin teslimat aracından ilki oldu. Geliştirilen teslimat aracının iki yıl sonra yollarda olması ve Amazon'a 10 bin adet teslim edilmesi hedefleniyor.

Amazon'un elektrikli teslimat aracı:

Paylaşılan bilgilere göre henüz bir ismi olmayan teslimat aracı, sürücüye 360 derece görüş sağlayabilen gelişmiş bir kamera sistemine ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte araçta sürücü yardımı sistemi gibi pek çok özellik bulunacak. Ayrıca teslimat aracı, Amazon'un sanal asistanı Alexa ile entegre bir şekilde çalışacak.

Araç hakkında paylaşılan bilgiler şu an için yalnızca yukarıdakilerle sınırlı durumda. Aracın teknik detayları, batarya özellikleri ve menzili gibi önemli bilgiler henüz Rivian ya da Amazon tarafından paylaşılmış değil. Amazon, 2030 yılında elektrikli teslimat aracı filosunu 100 bin araca çıkarmayı planlıyor.

Amazon, Tesla'nın rakibi olarak nitelendirilen ve R1T modeliyle dikkatleri üstüne çeken Rivian'a pek çok yatırım yapmıştı. Rivian, 2018 yılında 1,3 milyar dolar ve ardından geçtiğimiz temmuz ayında 2,5 milyar dolarlık yatırımlar almış, yatırımcılar arasında Amazon da yer almıştı.

Amazon'un elektrikli araçlar için yaptığı anlaşmalar yalnızca Rivian'la sınırlı değildi. Dev şirket, Alman otomobil devi Mercedes'e 1.800 adet tamamen elektrikli teslimat aracı siparişi de verdi. Yani Amazon, çok yakın bir gelecekte neredeyse tamamen elektrikli araçlardan oluşan bir teslimat filosu kurmayı hedefliyor.