Elon Musk, kısa bir süre önce duyurulan 4680 bataryaların, Berlin'de açılacak fabrikada üretilecek Model Y araçlarda kullanılacağını söyledi. Yeni nesil bataryalar, araçların pil kapasitesini artırırken maliyeti düşürüyor. Bunun araçlara nasıl yansıyacağını ise zaman gösterecek.

Elektrik motorlu otomobil sektörünün öncüsü Tesla, kısa bir süre önce araçlarına hayat verecek yeni pilleri "4680"i duyurmuştu. Mevcut pillere göre önemli iyileştirmeler içeren 4680'ler, enerji kapasitesini artırırken maliyeti düşürecekti. Elon Musk tarafından yapılan son açıklamalarda ise bu pillerin, Tesla'nın Berlin'deki fabrikasında üretilecek Model Y araçlarında kullanılacağını açıkladı.

Tesla'nın Almanya'nın Başkenti Berlin'de kuracağı fabrika, bölge halkının tepkilerine neden oldu. Bölge halkının iddialarına göre bu fabrika, bölgenin doğal kaynakları için büyük bir risk teşkil ediyordu. Ancak fabrikayla ilgili tartışmalar devam etse de Tesla, fabrikanın 2021 yılında hizmet vermeye başlayacağını söylüyor. İşte o fabrikalardan çıkan Model Y'lerde de kapasiteyi artırırken maliyeti düşüren 4680 piller kullanılacak.

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Berlin'deki fabrikada kullanılacak pillerin, birtakım üretim sorunlarına yol açabileceğini söylüyor. Çünkü bu yeni piller, yeni bir fabrikada üretilecek araçlarda kullanılacak. Oysaki Tesla'nın ABD ve Çin'deki fabrikaları, yeni pillere geçiş sürecini birkaç yıl içerisinde tamamlayacak. Tesla'nın bu konuda ne gibi zorluklar yaşayacağını zaman gösterecek.

Bu arada Tesla'nın yeni nesil pilleri, sadece kapasite ve maliyet açısından değişiklikler getirmiyor. Yeni bataryalar, araçların genel tasarımını da değiştirecek. Çünkü mevcut tasarımlarda bataryalar, araçların ön ve arka bölümlerinde şasi üzerine monte ediliyordu. Yeni nesil bataryalar ise tek bir parça halinde üretilecek. Bunun araç tasarımlarına ne gibi değişiklikler getireceğini ise ilerleyen süreçte göreceğiz.