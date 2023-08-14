Amazon, yapay zekâ destekli bir alışveriş özelliği tanıttı. ABD'de kullanıma sunulan özellik, yapay zekânın binlerce yorumu tek bir paragrafta özetlemesini sağlıyor.

Tüm dünyada yapay zekâ çılgınlığı devam ederken şirketlerden bu konuda ilginç adımlar geliyor. Amazon’un bugünden itibaren kullanıcılarına sunmaya başladığı ilginç alışveriş özelliği de bunlardan biri.

Şu an için yalnızca ABD’deki kullanıcılara sunulmaya başlayan özellik, üretken yapay zekânın ürünlerin iyi olup olmadığını anlamamızı sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Kullanıcı yorumlarıyla.

Yapay zekâ, binlerce müşteri değerlendirmesini tek bir paragrafta özetliyor

Şirketin bugün tanıttığı yeni özellik, yapay zekâyla oluşturulmuş özetler. Bu özetler, ürünlerin Amazon’daki binlerce veya yüzlerce kullanıcı yorumunu tek bir paragrafa dönüştürüyor. Bu paragrafta da kullanıcıların neyi beğenmeyip beğenmediğini gösteriyor.

Birkaç aydır test edilen yapay zekâ destekli özetler, ABD’deki belli sayıda kullanıcıya Amazon’un mobil uygulaması üzerinden sunuldu. Şimdilik televizyonlar, kulaklıklar, tabletler gibi az sayıdaki seçili ürünlerde yer alan özelliğin ne zaman geniş çapta çıkacağı belirsiz.

Gelen ekran görüntülerinde özetlerin, okunması kolay bir şekilde hazırlandığı görülebiliyor. Ancak genel olarak ağırlıkla ürünlerin olumlu yanlarının yer alması, olumsuz tarafların az olması ve sona bırakılması da gözlerden kaçmıyor. Ancak bunun sebebi, özetlerin şimdilik genel olarak yüksek puanlı ürünlerde olması da olabilir. Daha düşük puanlı ürünler için geldiğinde, sistemin gerçekten yararlı olup olmayacağı daha rahat anlaşılabilir.

Öte yandan Amazon, yalnızca onaylanmış satın alımlardan gelen yorumların özetlerde yer alacağını ifade etti. Bunun nedeni ise sahte yorumların önüne geçmek.

Müşteri yorumlarını yapay zekâyla özetlemenin kullanıcıların işini kolaylaştırabileceğini söylemek mümkün. Ancak, şirketlerin ana amacının ürünleri satmak olduğunu düşündüğümüzde bu tarz özetlerin ne kadar güvenilir olacağı da büyük bir soru işareti.