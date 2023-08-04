Amazon CEO'su Andy Jassy, şirketin yapay zekâ çalışmaları hakkında konuştu. Jassy, Amazon'un her bir ekibinin farklı üretken yapay zekâ projeleri geliştirdiğini ifade etti.

Herkesin de bildiği gibi yapay zekâ, teknoloji dünyasının şu sıralarda en çok gündeminde olan konu. Bu nedenden dolayı Google’dan Meta’ya kadar neredeyse bütün teknoloji devleri, üretken yapay zekâ konusunda hamleler yapıyor. Tabii ki Amazon da bunlardan biri.

Amazon CEO’su Andy Jassy, dün gerçekleştirilen yılın ikinci çeyreğine dair kazanç çağrısında önemli açıklamalarda bulundu. Jassy, açıklamasında şirketin bu konuya ne kadar önem verdiğini gösterdi.

Amazon’daki her bir ekip üretken yapay zekâ üzerinde çalışıyor

Amazon, AWS (Amazon Web Services) aracılığıyla birçok üretken yapay zekâ uygulamasına güç sağlayabilecek altyapı ve hizmetler sunuyor. Andy Jassy de bu konuya dikkat çekerken şirketin kendi yapay zekâ projelerine de çok önem verdiğini belirtiyor.

Jassy’e göre Amazon’a bağlı her birim, şu sıralarda birden fazla üretken yapay zekâ projesi üzerinde çalışıyor. Bu açıklama da birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketin bu alanların hepsine özel yapay zekâ adımları atabileceğini ortaya koyuyor.

Son zamanlarda Amazon’dan birçok yapay zekâ hamlesi görüyorduk. Birkaç ay önce açılan bir iş ilanı, şirketin arama kısmına sohbet botu getirerek yapay zekâyla alışveriş yapmayı sağlayabileceğini ortaya koymuştu. Bunun yanı sıra, daha hızlı teslimat yapmayı sağlayacak bir yapay zekâ sistemini de şirketten görmüştük. Müşterilerin kendi yapay zekâ modellerini oluşturmasını sağlayacak “Bedrock” platformu da nisan ayında tanıtılmıştı.

Amazon dışında Apple’ın şimdilik Apple GPT olarak adlandırılan bir botla üretken yapay zekâ yarışına katılacağı iddiaları bir süredir artış gösterdi. CEO Tim Cook da bugün bu iddiaları destekleyen açıklamalar yapmıştı.