Amazon'un ürün derecelendirme sisteminde değişiklik yapacağı ortaya çıktı. Almanya ve Hindistan'da test edilen yeni sistem, Amazon kullanıcılarının bir süre kafasını karıştıracak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Amazon, kullanıcıların kafasını karıştırma garantili yeni bir özelliği test etmeye başladı. Amazon'un Hindistan ve Almanya'daki internet siteleri ile mobil uygulamalarında tespit edilen yeni özellik, platformun yeni bir derecelendirme sistemine geçiş yapacağını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte, yakında Türkiye'deki Amazon kullanıcılarını da etkilemesi muhtemel yeni özelliğe yakından bakalım.

Derecelendirme sistemlerini bilirsiniz; kullanıcıların satın aldıkları ürünlere birden beşe kadar yıldız verip, ürünü ve satın alma sürecini değerlendirmelerini sağlar. Hemen her e-ticaret platformunda bulunan bu özellik, kullanıcıların bir ürünü satın almadan önce ön bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur. Neticede bir ürün binlerce yorum ve bununla birlikte 5 yıldız almış ise o ürünün kötü olma olasılığı düşüktür. İşte Amazon'un üzerinde çalıştığı yeni özellik, tam olarak bu sisteme odaklanıyor.

Önce Amazon'un mevcut derecelendirme sistemine bakalım

Yukarıdaki ekran görüntüsünü Amazon'un internet sitesinden aldık. Derecelendirme sisteminin ne kadar kolay anlaşılır olduğunu siz de görebilirsiniz. Örneğin, Razer Basilisk X HyperSpeed isimli oyuncu faresi bugüne kadar 20 binden fazla yorum ve ortalama 4,5 yıldız almış. Yani bu popüler ürün genel olarak beğenilmiş. Almanya ile Hindistan'da test edilen yeni özellik ise bu kısmı tamamen değiştirecek.

Amazon'un yeni derecelendirme sistemi ise böyle görünecek

Kullanıcılar, Amazon'un yeni derecelendirme sisteminde şöyle bir tasarım ile karşılaşacaklar. Önce 1 ila 5 arasında bir sayı, bu sayının hemen sağ tarafında da tek bir yıldız bulunacak. Sayı bölümü, ürünün kaç yıldız aldığını gösterecek. Bunun hemen yanında ise parantez içerisinde "5 yıldız" ibaresi ve bunun hemen sağ tarafında yüzdelik oran yer alacak. Bu oran, o ürüne yapılan yorumların yüzde kaçında 5 yıldız verildiğini söyleyecek. Yukarıdaki örneği izah edelim: Google Pixel 7 için yapılan tüm yorumlar sonucunda, bu ürünün yıldız puanı 4.3 olmuş. Ürünü değerlendiren kullanıcıların yüzde 69'u ise Google Pixel 7'ye 5 yıldız vermiş.

Yeni tasarımın, özellikle ürünün %kaç oranla 5 yıldız aldığını göstermesi faydalı sayılabilir. Böylece ortalama yıldız puanı düşük bir üründen tam anlamıyla memnun kalma ihtimalinizin ne kadar olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak ürünün toplamda kaç kez değerlendirildiğinin gösterilmemesi, ürünün ne kadar popüler olduğunun anlaşılamamasına neden olacaktır. Sonuçta çoğu kişi için 20 bin değerlendirme almış 4,5 yıldızlı bir ürün, 100 değerlendirme almış 5 yıldızlı bir üründen daha güvenilir.