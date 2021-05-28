Amazon, çalışanlarına oldukça küçük bir alanda meditasyon yapabilmelerine imkan tanıyan yeni hizmeti ZenBooths'u duyurdu. Şirket, söz konusu uygulama ile kötü çalışma şartları konusundaki baskılara karşı koyabilmeyi amaçlıyor.

Fazlasıyla zorlu çalışma koşullarına sahip olduğu öne sürülerek üzerinde baskı kurulan Amazon, çalışanlarının mental açıdan sağlıklarını koruyabilmeleri için geliştirdiği yeni projesi "ZenBooths"u tanıttı. Çalışma sahasının içinde yer alan bir telefon kulübesine benzeyen ZenBooths, çalışanlar için rahatlayabilecekleri bir meditasyon alanı sunuyor.

Amazon'un şimdiye kadarki en uçuk fikirlerinden biri olarak görülen ZenBooths, içerisinde raflara sıralanmış bitkilere, Gökyüzünü anımsatan mavi bir tavana, çeşitli broşürlere ve meditasyon sırasında çalışanlara rehberlik etmesi için bir bilgisayara ev sahipliği yapıyor. Ancak genel olarak söz konusu kabin öylesine küçük ki, böyle bir alanda "rahatlamak" ne kadar mümkün olabilir, tartışmaya açık bir konu.

Aslına bakacak olursak ZenBooths, Amazon'un çalışanlar için insani olmayan çalışma şartları sunduğu yönündeki artan baskılara karşılık duyurmuş olduğu WorkingWell programının bir parçası olarak ortaya çıktı. Amazon çalışanlarının gün içinde birkaç dakikalığına bu "meditasyon kabinine" kaçmaları söz konusu baskıları ne kadar hafifletecek, bunu bekleyip göreceğiz.

Söz konusu meditasyon kabinini tasarlayan kişi olan Leila Brown, ZenBooths için paylaşılan videoda, "AmaZen ile insanların zihinsel ve duygusal sağlıklarına odaklanabilecekleri sessiz bir alan yaratmak istedim" ifadelerini kullanıyor; "ZenBooth, zihinsel sağlığı ve dikkati yeniden toplamak için oluşturulmuş bir etkileşimli kabin" Amazon, çalışanların ZenBooths'u nasıl ve ne zaman kullanabileceğini açıklamadığından söz konusu fikrin uygulanabilirliği hakkında bir yorumda bulunmak zor.

ZenBooths için paylaşılan video