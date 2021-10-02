AMD'nin tüketici bilgisayarları için tasarlanan, Zen 3 mimarisine sahip yeni nesil Threadripper işlemcileri iddialara göre yine ertelenmelerle karşı karşıya kaldı. Şimdiyse çıkış tarihleri, 2022 yılını gösteriyor.

Yıllar içinde birbirinden ileri seviye donanımlar ortaya koyarak hem gündelik bilgisayar kullanıcılarının hem oyuncuların hem de kurumsal alanlarda çalışan kişilerin beğenisini kazanmış olan AMD, 5000 serisi Threadripper işlemcilerinin gecikmesiyle gündemde.

Profesyonellere ve tabir yerindeyse hız tutkunlarına hitap eden söz konusu Threadripper işlemciler, iddialara göre 1 yıl gecikecek. Daha önce de çıkış tarihi iddialarla desteklenen işlemciler için resmi bir açıklama yapılmamıştı. Yani söz konusu iddiadan önce de bu işlemcileri görebiliriz.

5000 serisi Threadripper işlemciler, Chagall kod adıyla 2022’de çıkabilir:

İddiayı ortaya atan kişi, daha önce de sektörün içinden verdiği bilgilerle birçok kişinin güvenini kazanmış olan greymon55 isimli Twitter kullanıcısı. “Chagall ertelenmiş gibi görünüyor, muhtemelen önümüzdeki yıla” şeklinde açıklama yapan kullanıcının öncesinde işlemcilerin çıkış tarihi 2021 yılının kasım ayı olarak gösteriliyordu.

Daha önce ağustos ayında Gigabyte’a yapılan saldırı sonucunda, aralarında Threadripper 5990X işlemcisinin de bulunduğu birkaç donanımın bilgileri ortaya çıkmıştı. Bu bilgilere göre 5990X, 64 çekirdeğe ve 128 iş parçacığına sahip olacak. 256MB L3 ön bellekle gelmesi beklenen modelde 64 PCIe 4.0 ara birimi kullanılacak. Saat hızı hakkında bir bilgi paylaşılmayan modelin, 3990X modeliyle arasındaki asıl farkı bu noktada ortaya koyması bekleniyor.

Bunun dışında daha önce yine ağustos ayının sonlarına doğru çıkan bilgilerde 5000 serisi Pro Threadripper işlemcilere değinilmişti. Ryzen Threadripper Pro 5995WX ve Ryzen Threadripper Pro 5945WX isimleriyle karşımıza çıkan modellerin ilkinde bilgilere göre 64 çekirdek ve 128 iş parçacığı bulunurken ikincisinde, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı bulunuyor.

Fakat bu modeller iş istasyonları için geliştirilenler olduklarından gündelik kullanıcıları pek de ilgilendirmiyor. İş istasyonları için geliştirilen modellerin de 2022 yılında çıkması bekleniyor.