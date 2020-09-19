Huawei’nin geleceği belirsizliğini korusa da firma, projelerini birer birer gerçekleştirmeye kararlı. Bu noktada AMD, Çinli üretici için oldukça önemli bir rol oynayabilir.

ABD ambargosuna maruz kalan Çinli teknoloji üreticisi Huawei, pek çok geleneksel tedarikçisini kaybetmek zorunda kalmıştı. Yine de plan ve projelerinden vazgeçmeyen firma üretime devam ediyor. Üretimin ne kadar daha süreceği ise pek çok farklı etmene bağlı.

Samsung, WD, Micron, Kioxia ve son olarak da Sharp ile çalışamayacağı ortaya çıkan Huawei, çiplerden ekranlara, belleklerden depolamaya hemen her alanda tedarik sıkıntısı çekiyor. Çinli devin kurtarıcısı ise AMD olabilir.

AMD, Huawei’ye Tedarikçi Olabilir

Çin medyasında ortaya çıkan haberlere göre AMD Başkan Yardımcısı, firmanın Huawei’ye tedarik sağlamak için lisans aldığını doğruladı. ABD’nin aldığı Huawei yasağı kararının AMD’nin çalışmalarına önemli bir etkisi bulunmayacak.

Çin ile ABD arasında olan bitenlerin sonucu olarak Huawei için yasaklama kararı gelmiş ve firmanın diğer ABD’li şirketlerle iş yapması da yasaklanmıştı. Tahminlere göre elindeki stokla gelecek yılın ortalarına kadar üretim yapabilecek olan Huawei şimdiden yeni dönem için planlama yapmaya başlamış durumda.

Firmanın Çin piyasasında ürünleri yaklaşık %40 değer kazanmış durumda. Yasak nedeniyle firmanın şu andaki modellerinin ileride üretilemeyeceğini düşünenler, adeta Huawei akıllı telefonlara hücum etti. Talep artarken arz artamadığı için de perakende satıcılar çözümü fiyatları yukarı çekmekte bulmuştu.

Çin’den Huawei’ye destek

Çinliler ayrıca vatansever hislerle hareket ederek ülke içinde Huawei’ye büyük bir destek veriyor. Mayıs 2019’dan beri aktif şekilde cihazlarını Huawei ile değiştiren Çinliler, yaşanan sıkıntılara bakıldığında firmanın başarılı bir yıl geçirmesini sağladı.

Muhtemelen Huawei, oluşturacağı yeni tedarik zincirine göre ileride model sayısını azaltacak ve daha hedefe yönelik akıllı cihazlar üretecek. Böylece ellerindeki az miktardaki ürünü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaklar. Bakalım Huawei içinde bulunduğu zor durumdan çıkabilecek mi?