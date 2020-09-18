Huawei'nin ABD yaptırımları nedeniyle Çin'de akıllı telefon tedarik sorunu yaşıyor olması, Huawei telefon fiyatlarının sürekli olarak artmasına neden oluyor. Çinliler ise şirkete destek olmak için satışta olan akıllı telefonlara büyük ilgi gösteriyor.

15 Eylül itibarıyla ABD’nin Huawei’ye yönelik yaptırımları şu ana kadarki en sert halini aldı ve Çinli teknoloji şirketi; TSMC, Qualcomm, Samsung, Micron ve SK Hynix gibi popüler akıllı telefon parçası üreticilerinden işlemci, ekran, bellek gibi donanım bileşenlerini tedarik edememeye başladı.

Huawei’nin yeni parça tedarik edemiyor oluşu, şirketin akıllı telefon üretimini elindeki parça stoğu ile sınırlandırıyor. Analistler, Huawei’nin 2021’in ortalarına kadar yetecek parça stoğu olduğunu belirtiyorlar. Yine de özellikle Huawei’nin anavatanı olan Çin’de Huawei akıllı telefonlarda stok sorunu yaşanması, fiyatların ciddi şekilde artmasına neden oluyor.

Çinli kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Huawei akıllı telefonların Çin’deki fiyatı, yalnızca geçtiğimiz ocak ayından bu yana yüzde 40 artmış durumda. Zaten pahalı olan Huawei Mate 30 RS Porsche Design gibi modellerin fiyatı 440 doların üzerinde artış görürken; tüm telefonların ortalama fiyat artışı ise 60-75 dolar seviyesinde seyretti.

Buradaki asıl dikkat çeken detay, Çinli tüketicilerin ABD yaptırımları nedeniyle zor durumda olan Huawei’ye destek olmak adına büyük bir reaksiyon göstererek fiyat artışına rağmen Huawei akıllı telefonlara büyük ilgi göstermesi. Özellikle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplu satışlarda satışa sunulan tüm Huawei telefonların kısa sürede tükendiği ifade ediliyor.

İsabetli sızıntılarıyla bilinen Evan Blass tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei’nin stok konusunda sorunlar yaşıyor olması, şirketin Huawei Mate 40 serisini küresel pazarda geç satışa sunmasına neden olabilir. Ayrıca bir başka söylentiye göre Huawei, parça stoğunu daha dikkatli kullanmak için model yelpazesini de daraltabilir.