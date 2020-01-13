OpenVR Benchmark isimli bir platformda ortaya çıkan ve AMD'ye ait olduğu düşünülen yeni bir ekran kartı, kafaları karıştırdı. Çünkü söz konusu ekran kartı, Nvidia'nın en güçlü ekran kartı GeForce RTX 2080 Ti'dan daha iyi bir güç sunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi AMD, son birkaç yıldır bilgisayar sektörünün en popüler ismi haline geldi. Şirket, özellikle ürettiği Ryzen serisi işlemcilerle tüketicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Hatta işlemci sektörünü yıllardır elinde tutan Intel'i bile geçmeyi başaran AMD, ürünleriyle tam not almayı başardı. Daha da önemlisi AMD, sektöre damga vurmaya devam edecekmiş gibi görünüyor.

Bilgisayar sektöründe ekran kartları, en az işlemciler kadar önemli bir yere sahip. AMD, bugüne dek pek çok ekran kartı üretti ancak bu ekran kartları, sektörün parlayan yıldızı olan Nvidia'nın daima gerisinde kaldı. Ancak şimdi, AMD'nin ürettiği iddia edilen gizemli bir ekran kartı, Nvidia'nın en önemli ürünlerinden bir tanesini geride bırakmayı başardı.

Gizemli 'AMD' ekran kartı, kafaları karıştır

Nvidia, Eylül 2018'de duyurdu GeForce RTX2080 Ti modeli ile piyasanın en güçlüsü olduğunu ispatladı. Ancak şimdi "OpenVR Benchmark" isimli bir platformda, Nvidia'nın GeForce RTX 2080 Ti modeli, AMD tarafından alt edildi. Platform üzerinde yapılan bir testte, GeForce RTX 2080 Ti'nin 80 fps alırken AMD'nin gizemli ekran kartı, tam 103.3 fps alabiliyor. Bu istatistik, AMD'nin en azından kağıt üzerinde Nvidia'nın önüne geçtiğini gösteriyor.

Testlere göre AMD, gerçekten de Radeon serisine yeni bir ekran kartı üzerinde çalışıyor olabilir. Ancak OpenVR testinde kafa karıştıran bazı noktalar var ve bu noktalar, yapılan testlerde bir hata olabileceğini, söz konusu ekran kartının AMD'ye ait olmayabileceğini düşündürüyor. Ayrıca Nvidia'nın geçmiş dönemlerdeki stratejisi düşünüldüğünde, bu ekran kartının Nvidia'ya ait olma olasılığı biraz daha yükseliyor gibi görünüyor.

Söz konusu OpenVR testi, bu ekran kartını bir AMD "Ryzen 7 4800H" işlemciyle bağdaştırıyor. Yani bu ekran kartının kullanıldığı bilgisayar, AMD'nin yeni nesil işlemcilerinden güç alıyor. Buraya kadar her şeyin olağan olduğunu ifade edebiliriz. Ancak AMD, bugüne kadar ürettiği tüm harici ekran kartlarını "AMD Radeon RX" olarak tanımlıyordu. Ancak gizemli ekran kartında böyle bir durum yok. Bu da AMD'nin gizemli ekran kartının, dahili bir model olabileceğini düşündürüyor.

Not: Dahili ekran kartları, daha çok dizüstü bilgisayarların anakartına yerleştirilmiş olan varyantlar olarak düşünülebilir. Ancak harici ekran kartları, bugün pek çok masaüstü bilgisayara hayat veren ve büyük boyutlara sahip olan modelleri ifade etmektedir.

AMD'nin Ryzen 7 4800H modeli, bir mobil işlemci ve henüz piyasaya sürülmedi. Ancak ilerleyen dönemlerde bu işlemcinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlar, tüketicilerle buluşmaya başlayacak. Peki AMD bu denli güçlü bir ekran kartı ürettiyse, bu kartı neden dizüstü bilgisayar gibi sınırlı bir güç altında test ediyor? Ayrıca AMD neden her iki yeni ürününü aynı anda test ederek sonuçlardaki hata olasılığını biraz daha yükseltiyor?

Bu gizemli ekran kartına Nvidia cephesinden yaklaştığımız zaman, şirketin geçtiğimiz dönemlerde de benzer bir taktik uyguladığını, piyasaya sürmediği ekran kartlarını benchmark testleri ile ortaya çıkardığını zaten biliyoruz. Ayrıca AMD, pek çok iş ortağına yeni nesil Ryzen 7 4800H örneği gönderdi ve bilgisayar üreticileri, bu işlemciyi test etmeye başladılar. İşte bu ekran kartının Nvidia'ya ait olabileceğini düşündüren ana neden de bu.

Nvidia cephesinde yaşananlar bunlarla da sınırlı değil. Kısa bir süre önce Asus, Nvidia tarafından üretilmiş olan gizemli bir ekran kartını test etti. Ayrıca teknoloji üreticileri, piyasaya sürmeden önce test ettikleri ürünlerin kimlik bilgilerini gizleyebiliyorlar. Hal böyle olunca da söz konusu ürünler, benchmark testleri tarafından doğru algılanamayabiliyor. Dolayısıyla böyle bir durum da bu gizemli ekran kartıyla ilgili sırrı açıklıyor olabilir.

Tüm bu parçalar birleştirildiğinde, söz konusu gizemli ekran kartının Nvidia'ya ait olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak elbette bu durumun bir beyin fırtınası olduğunu, söz konusu ekran kartının kağıt üzerinde AMD'ye ait olarak göründüğünü ifade etmek gerekiyor. Her ne olursa olsun 2020 yılı, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti'den daha güçlü bir ekran kartının piyasaya sürüleceği bir yıl olacak.