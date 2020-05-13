AMD özellikle işletmelerle 8K video düzenleme ve bilgisayar destekli mühendislik gibi endüstriyel uygulamalar yapan kişiler için tasarlanan yeni ekran kartını tanıttı. Radeon Pro VII olarak lanse edilen yeni ürünün NVIDIA Quadro RTC 5000 için uygun fiyatlı bir alternatif olduğu açıklandı.

AMD; yayın yapan, medya sektöründe olan ve bilgisayar destekli tasarımlar üreten iş insanlarını hedef alan yeni ekran kartı Radeon Pro VII’nin tanıtımını yaptı. Uygun maliyetiyle dikkat çeken yeni ürünün 7 nm’lik Radeon VII’yi temel alarak tasarlandığı söylendi. Ayrıca yeni ekran kartı, yüksek maliyetiyle bilinen NVIDIA Quadro RTX 5000 için de uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırıldı.

Endüstriyel uygulamalara güç sağlayacak Radeon Pro VII’nin düşük maliyetli bir alternatif olarak rakiplerini alt edip söz konusu endüstrilere giriş engelini azaltması bekleniyor. AMD firmasının resmi internet sitesinden yapılan detaylı tanıtımda kullanılan karşılaştırmalı grafikler de tam olarak bu noktaya dikkat çekiyor. Quadro GP100’ün yarı fiyatından daha az bir fiyata sunulan yeni ürün; 2 kat VRAM, iki ek mini DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, 13,1 TFLOP’a kadar birleştirilmiş FP64 performansı ve 1 TB/sn’den fazla bellek bant genişliğiyle beraber geliyor.

Özellikleri göz dolduruyor:

Rakibine kıyasla performans ve fiyat avantajlarıyla öne çıkan Radeon Pro VII’nin, Radeon VII’ye benzeyen 7 nm mimari özelliğiyle bir miktar eleştirildiğini de eklemeden geçmeyelim. Yeni ürün ayrıca 1 TB/sn bellek bant genişliği içeren 16 GB HBM2 4.096 bit bellekle beraber geliyor. İki 8 pinli güç konektörü bulunan Radeon VII’den farklı olarak Radeon Pro VII’de bir adet 8 pinli ve bir adet de 6 pinli konektör bulunuyor.

HDMI girişi bulunmayan Radeon Pro VII’de 6 adet mini DisplayPort 1.4 bağlantı noktası mevcut. Bu nedenle de yeni ekran kartı altı adet FHD ekrana ya da tek bir 8K panele bağlanabiliyor. AMD, yeni Infinity Fabric Link ile 168 GB/sn çift yönlü bant genişliği sunuyor. Infinity Fabric Link’in iki GPU arasında bellek paylaşımına ve bant genişliğini artırmaya izin veren bir köprü olduğunu da hatırlatalım. Pek çok yeni özelliğe sahip olan yüksek performanslı ekran kartı AMD Radeon Pro VII, büyük perakende mağazalarından ve internet üzerinden haziran ayının ortalarında satışa sunulacak.