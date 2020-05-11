AMD Ryzen 7 Extreme Edition’ın Bazı Detayları Ortaya Çıktı

Bir Twitter kullanıcısı, Renoir ailesine ait olduğu düşünülen ‘Ryzen 7 Extreme Edition’ın 3DMark karşılaştırma sonuçlarını ortaya çıkardı. Görünüşe göre şirketin yeni APU'su, 15 W TDP'li mobil APU sektörüne yeni bir soluk getirecek.

Geçtiğimiz günlerde Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerini duyuran yonga üreticisi AMD, görünüşe göre Ryzen 4000 serisi mobil APU’larının yeni ve daha güçlü bir sürümü üzerinde çalışıyor. Bu iddiaların kaynağı olan TUM_APISAK isimli donanım araştırmacısı, Renoir serisinden olduğu düşünülen Ryzen 7 Extreme Edition’ın 3DMark karşılaştırma sonuçlarını ortaya çıkardı.

AMD işlemcilerinin adında ‘Extreme Edition’ gibi isimlendirmeleri görmenin biraz garip olduğunu söyleyebiliriz zira bu adlandırma, daha çok Bloomfield günlerine kadar uzanan bir Intel uygulaması olarak biliniyor. Bu konunun şu anda konumuzla çok fazla ilgisi olmadığı için şimdilik bunu bir kenara bırakabiliriz. Dilerseniz şimdi gelin AMD Ryzen 7 Extreme Edition’ın ortaya çıkan detaylarına daha yakından göz atalım.

AMD Ryzen 7 Extreme Edition’ın ortaya çıkan özellikleri:

Tasarımı henüz belirsiz olan Ryzen 7 serisi APU, 8 CPU çekirdeği ve 16 iş parçacığına sahip. Bu noktada 1.800 MHz taban hız ve 4.291 MHz'e kadar hız artırma imkânı sunan APU’nun düşük taban hızı nedeniyle şirketin 15 W TDP ile çalışan Ryzen 4000U serisi parçalarından birini temel aldığı düşünülüyor.

Mobil Renoir serisinde iki tane Ryzen 7 SKU bulunuyor ancak bunlardan yalnızca Ryzen 7 4800U’da 8 çekirdek / 16 iş parçacığı yapılandırması bulunuyor. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen APU’nun Ryzen 7 4800U’ya dayandığından şüpheleniliyor. Öte yandan temel model AMD Ryzen 7 4800U, 1.800 MHz temel hızda çalışıyor ve 4.200 MHz’e kadar hız yükseltmeyi destekliyor. Yani Extreme Edition, bu modele kıyasla 100 MHz daha yüksek hız artırma desteği sunuyor.

İlginçtir ki bu sızıntıyı yapan Twitter kullanıcısı, Extreme Edition’dan yalnızca birkaç saat önce Ryzen 9 4900U’nun da karşılaştırma sonuçlarını paylaşmıştı. İşin tuhaf olan kısmı, Ryzen 9 4900U’nun Extreme Edition ile aynı özelliklere sahip olması oldu. Bu noktada APU’lardan birinin veya her ikisinin de yalnızca Microsoft için geliştirilmiş olma olasılığı bulunuyor.