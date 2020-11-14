AMD Radeon RX 6000 serisinin en uygun fiyatlı üyesi Radeon RX 6800'ün Bencmark sonuçları, Basemark veri tabanında ortaya çıktı. Paylaşılan sonuçlar, Radeon RX 6800'ün NVIDIA tarafındaki rakibi GeForce RTX 3070'i geride bıraktığını gösteriyor.

Ekran kartı pazarının en önemli üreticilerinden biri olan AMD, yeni nesil RX 6000 serisi ekran kartlarını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT ve Radeon RX 6800 olmak üzere üç modelden oluşan ve her bütçeye uygun modeller sunan ekran kartı serisi, doğrudan NVIDIA'nın GeForce RTX 3000 serisine rakip olarak konumlandırıldı.

Serinin en uygun fiyatlı üyesi olan Radeon RX 6800, kâğıt üzerinde oldukça etkileyici bir grafik kartı olarak karşımıza çıkıyor. GeForce RTX 3000 serisi rakiplerine karşı gerçek hayat performans potansiyelini henüz bilmiyoruz ancak karşılaştırmalar, grafik kartının rakibine kıyasla şaşırtıcı derece güçlü olduğunu ve RTX 3070'i solladığını gösteriyor.

AMD Radeon RX 6800 Benchmark sonuçları:

Sızdırılan en son kıyaslama testi sonuçları, AMD Radeon RX 6800'ün (Basemark veri tabanında Radeon RX 6900 serisi olarak listelenmiş) neler yapabildiğini gösteriyor. Bu noktada grafik kartı, diğer iki Big Navi tabanlı grafik kartına güç veren aynı Navi 21 GPU'ya sahip olduğu için RX 6900 serisi kart olarak listeleniyor.

Test dahilinde grafik kartı, MSI MEG X570 GODLIKE anakart, AMD Ryzen 3900X (12 çekirdekli) CPU'dan oluşan ve en son sürücü sürümünü çalıştıran (27.20.14501.1206) bir X570 platformu üzerinde test edildi.

Performans açısından AMD Radeon RX 6800 (XT olmayan) GPU DX12 API'de 14.635 puan alırken, Vulkan API'de ise 13.846 puan almayı başardı. Öte yandan GeForce RTX 3070 Vulkan API'de 13.662, DX 12 API'de 13.368; bir önceki neslin en güçlü kartı GeForce RTX 2080 Ti ise DirectX 12 API için 14.089 ve Vulkan API'de 14.691 puan almayı başardı.

Performans üzerinden konuşacak olursak Radeon RX 6800, GeForce RTX 3070'ten yaklaşık %7-8 daha hızlıyken GeForce RTX 2080 Ti'dan (DirectX 12) ise %4 daha hızlı ve Vulkan API için aynı seviyede. Bu da GeForce RTX 3070'e kıyasla 80 dolar daha pahalı olan Radeon RX 6800'ün aradaki fiyat farkının hakkını vererek rakibine kıyasla daha üstün performans sunduğu anlamına geliyor.

AMD, Radeon RX 6800 serisini önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planlıyor. Sentetik testlerin yanı sıra kartların gerçek hayat kullanımında nasıl sonuçlar verdiğini kartlar piyasaya sürüldükten sonra görebileceğiz.