Apple konusunda güvenilir kaynaklardan bir tanesi olan analist Ming Chi-Kuo, 2021 yılıyla ilgili araştırma raporunu yayınladı. Ünlü analist, 2021 yılı içerisinde Apple'ın gelirlerini %100 oranında artıracağını dile getirdi.

Daha önce çeşitli Apple haberlerimizde de bahsettiğimiz güvenilir Apple analisti Ming Chi-Kuo, yeni bir araştırma raporu yayınladı. Analist, yayınladığı yeni raporunda 2021 yılında Apple gelirlerinde bir önceki yıla göre %100'lük bir artış beklediğini dile getirdi. Kuo'ya göre bu artışın sebebi ise iPhone 13'lerdeki batarya bileşeni olacak.

Ming Chi-Kuo'nun raporuna göre Taiwan Career Technology, Apple'ın 2021 yılında çıkaracağı ürünlerde tekrar başrol olmak için geri dönecek. Şirketin tedarikçiliğini üstleneceği ürünler arasında 2021'in ikinci yarısında çıkacak olan iPhone 13, yılın ilk yarısında çıkması beklenen yeni AirPods ve yeni mini LED iPad bulunacak.

iPhone 13'te kullanılacak batarya teknolojisi

Apple'ın yeni çıkardığı iPhone 12'nin bataryasında yumuşak ve sert levhaların birleşimi kullanılıyor. Ancak iPhone 13'te tamamen yumuşak levhaya geçileceği ifade ediliyor. Yumuşak levhalı bataryalar, sert levhalı bataryalara göre daha az katmana sahip olduğu için telefon içerisinde alan açılmasını sağlayacak ve üretimi daha az maliyetli hale gelecek.

Bildiğiniz gibi iPhone 12 serisi, 5G bağlantı desteğiyle birlikte geliyor ki bu da bataryalara fazladan güç tüketimi binmesine sebep oluyor. Ancak iPhone 12 bataryaları, önceli olan iPhone 11'e göre daha küçük kapasiteli. Dolayısıyla yeni iPhone modellerinin performans konusunda çok dayanıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Apple ise telefonlarını inceltirken batarya ömrünü de uzatmanın yollarını arıyor.

Taiwan Career Technology'nin, önümüzdeki yıl çıkacak olan iPhone 13 ve iPhone 13 mini bataryalarının %40 ile %50'sini karşılaması bekleniyor. Diğer tedarikçiler ise Unimicron ve Unitech olacak. Ming Chi-Kuo'nun raporuna göre yeni AirPods 3'ler, şu anki AirPods Pro'lar ile aynı tasarıma sahip olacak. Ayrıca Taiwan Career Technology, hem yeni AirPods'lar hem de mini LED iPad'ler için donanım tedarikçiliği yapacak.