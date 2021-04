AMD Ryzen 5 2400G ile Oynanabilecek En İyi Oyunlar

Hem piyasada ekran kartı kalmaması hem de kalanların da oldukça pahalı olması sebebiyle ucuz APU sistemler tekrar popüler olmaya başlıyor. Bir miktar eski olsa da AMD Ryzen 5 2400G hâlâ birçok oyun severin APU sistemi için tercih ettiği işlemci oluyor. Peki Ryzen 5 2400G ile hangi oyunları oynayabilirsiniz? Hep beraber yakından bakıyoruz.

Bir sistem toplarken ekran kartı seçmek ve almak en büyük sorunlardan biri oluyor. Özellikle hem stok hem de yüksek fiyat sorunu yaşadığımız bu dönemde ekran kartlarının yanına yaklaşmak bir hâyli güçleşiyor. Durum böyle olunca APU yani güçlü dâhili ekran kartına sahip işlemcilerin merkezde olduğu sistemler popülerlik kazanıyor.

APU sistem yönünde ise en başarılı performansı Vega serisi dâhili ekran kartına sahip AMD işlemciler sunuyor. Her ne kadar birkaç sene önce çıkmış olsa da Vega 11 dâhili ekran kartına sahip AMD Ryzen 5 2400G, günümüzde hâlâ fiyatına göre iyi geri dönüşler alıyor. Bu içeriğimizde; LoL, Valorant ve CS:GO gibi oyunların yanı sıra Ryzen 5 2400G ile hangi AAA oyunları oynayabilirsiniz? Yakından bakıyoruz.

AMD Ryzen 5 2400G özellikleri:

2018 yılında yeni Vega 11 dâhili grafik işlemcisi ile çıkan Ryzen 5 2400G, çıktığı dönemde APU sistemlerin göz bebeği olmuştu. Günümüzde hâlâ piyasada tutunmayı başaran Ryzen 5 2400G, oldukça düşük bütçeli sistemlere can vermeye devam ediyor. Temel olarak 3,6 GHz frekans hızında çalışan 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı bu işlemci, 3,9 GHz hıza kadar yükseltilebiliyor. Bunun yanı sıra çift kanal RAM desteği bulunan Ryzen 5 2400G en fazla 3000 MHz frekans hızına kadar RAM desteği sunuyor. Tabi bu değer daha sonra overclock ile 3200 MHz değerine kadar çıkartılabiliyor.

Dâhili ekran kartı Vega 11 ise 1250 MHz frekans hızında çalışıyor. Vega 11 entegre bir ekran kartı olduğu için kendine ait bir video RAM değeri bulunmuyor. Bunun yerine ekran kartı, sistemde kullandığınız RAM miktarından ödünç alarak çalışıyor. Bu nedenle APU sistem kurarken çift kanal ve 16 GB civarında RAM kullanmanız performansınızı gözle görülür bir şekilde arttıracaktır. Tek kanal 8 GB RAM değeri ise birçok oyunda FPS düşüşleri ve darboğaz yaşamanıza sebep olabilir. Bu yüzden ekran kartından arttırılan bütçe ile RAM yatırımı yapmak en mantıklı karar olacaktır.

AMD Ryzen 5 2400G ile oynayabileceğiniz oyunlar:

Metro 2033 & Last Light

Grand Theft Auto V

Resident Evil 2 & 3

Assassin's Creed Origins/Odyssey

Need for Speed 2015/Payback

Forza Horizon 4

Hitman 1 & 2

Battlefield 1

Horizon Zero Dawn

The Witcher 3: Wild Hunt

Metro 2033 & Last Light

Metro serisi FPS türünde kendini kanıtlamış oldukça sevilen oyunlara ev sahipliği yapıyor. Ryzen 5 2400G kullandığınız bir APU sistemde de serinin ilk 2 oyunu olan Metro 2033 ve Metro Last Light’ı 900p/1080p çözünürlükte ve Medium/Low ayarlarda oynayabiliyoruz. 1080p/900p çözünürlükte ve orta/düşük ayarlarda bu iki oyunda gayet oynanabilir FPS değerleri vermeyi başarıyor. Serinin son oyunu Metro Exodus’u deneyimlemek isterseniz de yine 720p/900p düşük ayarlarda 30/45 FPS civarı almayı başarabiliyorsunuz. Tabi daha önce de belirttiğimiz gibi bu değerler sistemdeki RAM değerlerinize göre değişebilir.

Grand Theft Auto V

Piyasanın en çok satan oyunu GTA V’e baktığımızda ise Ryzen 5 2400G bizlere bir sürpriz yapıyor. Her ne kadar bu APU işlemci genellikle yeni ve büyük AAA 720p/900p çözünürlüklerinde oynatsa da GTA V, 1080p çözünürlükte de rahatlıkla oynanabiliyor. Normal ve düşük arası gidip gelen grafik ayarları ile GTA V’de 1080p çözünürlükte 40/50 civarı FPS alınabiliyor.

Resident Evil 2 & 3

Eğer Ryzen 5 2400G APU sisteminiz ile 16 GB çift kanal RAM kullanıyorsanız oldukça güzel görünen Resident Evil 2’yi 900p çözünürlükte ve orta ayarlarda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Tabi Resident Evil 2’nin başarılı optimizasyonu da bu duruma katkı sağlıyor. 1080p oynamak isterseniz de düşük ayarlarda 30 FPS civarı alabiliyorsunuz. Resident Evil serisinin en son remake’i Resident Evil 3’te ise orta, yüksek ve düşük karışık custom ayarlar ile 900p çözünürlükte ortalama 30 FPS almak mümkün oluyor.

Assassin's Creed Origins & Odyssey

Eğer 900p çözünürlük bana yetiyor 1080p’de gözüm yok diyorsanız, Assassin’s Creed serisinin sevilen oyunu Odyssey size 900p’de akıcı bir oyun deneyimi sunacaktır. Antik Mısır’a epik bir yolculuk yaptığımız Assassin’s Creed Origins’e baktığımızda ise işler biraz daha farklı oluyor. Zira Ryzen 5 2400G ile 1080p çözünürlükte ve orta ayarlarda ortalama 40/50 FPS ile Assassin's Creed Origins oynanabiliyor. Serinin Antik Yunan versiyonu Odyssey’e baktığımızda ise her ne kadar 1080p’de özel ayarlar ile 30 FPS civarı yakalansa da 900p bu oyun için en doğru çözünürlük olacaktır.

Need for Speed 2015 & Payback

Devasa bir seriyi resetleyen bir diğer oyun Need for Speed 2015, yeni nesil yarış oyunu grafiklerini bizlerle tanıştırmıştı. Need for Speed 2015’in Ryzen 5 2400G performansına baktığımızda ise 720p çözünürlükte ve orta/yüksek ayarlarda oldukça akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor. Serinin bir sonraki oyunu Need for Speed Payback ise optimizasyon açısından 2015 çıkışlı oyuna göre daha iyi işler başarıyor. Bu nedenle yine 720p çözünürlükte ve orta ayarlarda 50/60 civarı FPS değerleri almak mümkün oluyor.

Forza Horizon 4

Yarış oyunlarının bir diğer temel taşı olan Forza Horizon 4, 1080p çözünürlükte ve orta/düşük ayarlarda 30-35 arası gidip gelen FPS değeri sunmayı başarıyor. Forza Horizon 4 yüksek tempo ve refleks gerektiren bir yarış oyunu olduğu için daha fazla akıcılık isterseniz 720p çözünürlük size oldukça iyi hizmet edecektir. 720p çözünürlükte ve orta ayarlarda Ryzen 5 2400G bizlere 40/50 FPS sunmayı başarıyor.

Hitman 1 & 2

Modern Hitman oyunları da Ryzen 5 2400G ile iyi anlaşıyor. 900p çözünürlükte oldukça iyi işler başaran Hitman, bu çözünürlükte orta ayarlarda gayet akıcı 40/50 FPS değerlerini vermeyi başarıyor. Serinin bir sonraki oyunu Hitman 2’ye baktığımızda özel orta ayarlarda ve 900p çözünürlükte bir önceki oyun ile hemen hemen aynı FPS değerlerini almak mümkün oluyor.

Battlefield 1

Battlefield 1 en modern savaş oyunlarından olmasa da en güzel görünenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ryzen 5 2400G APU bir sistem ile meşhur ilk tank görevinde bile 30 FPS’in altına düşmemek ise gerçekten iyi hissettiriyor. Battlefield 1’in en çok oynanan çoklu oyunculu modunda ise 1080p çözünürlükte ve düşük/orta özel ayarlarda 70/80 FPS civarı almak mümkün oluyor.

Horizon Zero Dawn

Orijinalinde PS4 oyunu olan Horizon Zero Dawn, optimizasyon yönünden çok iyi bir oyun değil. Fakat yine de Ryzen 5 2400G ile ilkel gelecekte robot avlamak gayet mümkün oluyor. Görüntü kalitesine pek takılmıyor ve oyunun hikâyesini deneyimlemek istiyorum diyorsanız, 900p çözünürlükte ve düşük ayarlarda Horizon Zero Dawn’ı ortalama 30 FPS ile oynamak mümkün oluyor.

The Witcher 3: Wild Hunt

Beyaz Kurt olarak o Novigrad senin bu Velen benim dolaşmak istiyorsanız, Ryzen 5 2400G’li APU sistem ile bu hayaliniz gerçek olabilir. Tabi bu hayali gerçekleştirirken ne yazık ki görüntü kalitesinden bir miktar ödün vermek gerekiyor. Fakat The Witcher 3, 720p ve 900p çözünürlüklerde de oldukça güzel görünen bir oyun. Bu yüzden güzel bir görüntü elde ederken akıcı bir The Witcher 3 deneyimine sahip olmak gayet mümkün.

Ryzen 5 2400G üzerine son sözler:

Ryzen 5 2400G ile oynanabilecek oyunlar listesine daha birçok dönemin ses getiren eski oyunlarını ekleyebiliriz. Hatta bu oyunlarda bu işlemci, listede bulunanlara göre çok daha iyi performans gösterecektir. Fakat buradaki önemli nokta Ryzen 5 2400G’nin limitlerini görmek olduğu için genellikle yakın zamanda çıkan veya yakın zamanda çıkmasa da sistemleri hâlâ zorlayan oyunları seçmeye çalıştık.

Red Dead Redemption 2’nin bile 720p çözünürlükte ve düşük ayarlarda bir şekilde oynanabildiği Ryzen 5 2400G, bir süre daha çok düşük bütçeli APU sistemlerin yıldızı olacak gibi duruyor. Sizler de bir APU sistem kurmayı ve Ryzen 5 2400G kullanmayı düşünüyorsanız, dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; çift kanal, 3000/3200 MHz hızında ve 16 GB civarında RAM konfigürasyonu kullanmanız olacaktır. Bu sayede hem fazladan 10-15 FPS’i cebinize koyabilir, hem de olası darboğaz ihtimalinden kurtulabilirsiniz.