AMD'nin Threadripper 3990X Fiyatının Hakkını Veriyor mu?

2 ay önce 'dünyanın ilk 64 çekirdekli HEDT işlemcisi' başlığıyla Ryzen Threadripper 3990X’i duyuran AMD, bu işlemci için oldukça yüksek bir fiyat etiketi belirlemişti. İşlemciyi testlere tabi tutan AnandTech, cihazın fiyatının hakkını verip vermediğine baktı. Gelin test sonuçlarını yakından inceleyelim.

Ryzen Threadripper işlemcilerinin 3. nesil serisinin yakaladığı başarının ardından Ryzen Threadripper 3990X’i duyuran AMD, bu işlemci için 3.990 dolar (vergiler hariç yaklaşık 24.000 TL) gibi bir fiyat belirlemişti. Bu fiyatla birçok kullanıcıyı şaşırtan AMD, işlemcinin bu fiyatın hakkını verdiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Ryzen Threadripper 3990X'i performans testlerine sokan ve detaylı şekilde inceleyen AnandTech, işlemcinin fiyatını hak edip etmediğine ve işlemcinin kimler için uygun olduğuna baktı. İşte yayınlanan karşılaştırma raporlarında öne çıkan detaylar.

İlk olarak üst düzey AMD işlemcilerinin özellikleri karşılaştırıldı:

Threadripper 3000 ailesinin üyelerinin yanı sıra Ryzen 9 3950X'in de dâhil edildiği listede çekirdek/iş parçacığı sayısı oranından Isıl Tasarım Gücü (TDP) değerine kadar birçok parametreye yer verildi. Fiyatlarsa tablonun en sağdaki sütununda sıralandı. Paylaşılan tabloya bakıldığında Ryzen Threadripper 3990X'in çekirdek sayısında rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu rakipsizlik durumu, işlemcinin fiyatına da yansımış durumda.

Ryzen Threadripper 3990X'in normal durumda 2,9 GHz, turbo modunda 4,3 GHz baz frekansına sahip olduğunun belirtildiği testlerde 4,35 GHz'e kadar ulaşılabildiği belirtiliyor. Test sonuçlarına bakıldığında AMD'nin işlemcisinin vaadini yerine getirdiğini görmek mümkün.

Ryzen Threadripper 3990X kimler için daha uygun?

AMD'nin Ryzen Threadripper 3990X ve Ryzen Threadripper 3970X işlemcilerinin karşılaştırıldığı tabloyu yayınlayan AnandTech, herkesin 64 çekirdeğe ihtiyaç duymayacağından dolayı Ryzen Threadripper 3990X'in parasının hakkını verip vermediğinin yanıtının değişebileceğini ifade etti. Örneğin çalıştığınız şirkette 1 haftada bilgisayarınızla ortaya koyduğunuz 25 prototip varsa ve bunu 100'e çıkarmak istiyorsanız Ryzen Threadripper 3990X sizin için iyi bir ürün olacak ve parasının hakkını verecektir. Benzer durumda sürekli olarak render almakla uğraşan biriyseniz bu işlemciyle işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilir ve kazancınızı artırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında ağır işlem yükü olmayan bir işlerle uğraşıyorsanız da AMD'nin farklı işlemcilerine yönelebilirsiniz çünkü AnandTech'e göre bu işlemci, ihtiyacınızdan fazlasını sunacağı için parasını hak etmiyormuş gibi gelebilir. Siz de konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.