AMD, her segmentte her tarz oyuncu için ekran kartı (GPU) ve işlemci (CPU) modellerine sahip. Ancak bu modeller arasında kaybolmak da mümkün. Yeni bir donanım almayı düşünüyorsanız bu yazıdan sonra karar vermenizin çok daha kolay olacağını söyleyebiliriz.

AMD, hem işlemci hem de ATI’yi bünyesine kattıktan sonra ekran kartı ve işlemci tarafında Intel ve Nvidia şirketleriyle çetin bir rekabete dahil olmuştu. İlk zamanlar iki tarafta da çok tercih edilmeyen marka, zamanla işlemci pazarına iyiden iyiye yerleşti. Son zamanlarda ekran kartlarındaki sorunlara da çözümler getirerek pazardaki payını arttırmaya devam ediyor.

Hâl böyle olunca, bilgisayar kullanıcılarında da AMD’ye yönelme eğilimi başladı. Ancak uzun zaman boyunca işlemci deyince akla Intel, ekran kartı deyince de akla Nvidia geldiği için AMD serileri hakkında bilgi sahibi olmak için her şeye yeniden başlayarak bir araştırma yapmak gerekiyor.

Bizler de bu araştırma kısmını sizler adına daha kolay hâle getirmek istedik. Listemizde bulunan ekran kartı ve işlemci modellerini inceleyerek genel bir fikre sahip olabilirsiniz. Biz her segment için fiyat-performans anlamında uygun ürünler seçtik. Bizim seçtiğimiz ürünlerden yola çıkarak diğer modeller hakkında da bir fikre sahip olabilirsiniz.

Not: Listede bulunan tüm ürünleri 1 dolar 5,99 TL olduğunu kabul ederek seçtik. Kurun hareketine göre fiyatlarda değişiklik görülebilir.

AMD ekran kartları (GPU):

AMD Radeon RX 590

Veri yolu genişliği: 256 bit

Bellek miktarı: 8 GB GDDR5

Çekirdek hızı: 1469 Mhz

Ortalama internet fiyatı: 1.800 TL

Radeon RX 590, asıl olarak 1080p çözünürlük odaklı bir ekran kartı. Hatta bariz bir şekilde optimizasyon sorunu olmayan AAA kalitesinde oyunları da neredeyse en yüksek ayarlarda sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Çok kaynak istemeyen oyunları da 1440p çözünürlükte sabit 60 FPS değerinde oynamak mümkün.

4K çözünürlük için ise RX 590’dan öteye gitmek gerek. Zaten 4K oyunculuğu için ekran kartına ayırmanız gereken bütçenin de çok daha fazla olması gerek. Dilerseniz o güçteki ekran kartlarına doğru ilerlemeye başlayalım.

AMD Radeon RX 5700:

Veri yolu genişliği: 256 bit

Bellek miktarı: 8 GB GDDR6

Çekirdek hızı: 1465 Mhz

Ortalama internet fiyatı: 3.000 TL

AMD Radeon RX 5700, asıl olarak 1440p çözünürlüğe odaklanan bir ekran kartı. Yani çoğu oyunu 1080p’de rahatlıkla 60 FPS değerinde oynayabilirsiniz. İlk olarak piyasaya çıktığı zaman, 8 GB GDDR5 belleğe sahip olan RX 590’ı sollayarak yerine oturmuştu.

Tabii fiyatına bakıldığı zaman rekabette aşağı yukarı nerede konumlandığını anlayabiliyoruz. Zaten en iyi AMD ekran kartları listemize dahil etme sebebimiz de bu. RX 5700, fiyatına göre dahil olduğu segment içinde en iyi işi çıkaran modellerden birisi.

Radeon RX 5700 XT:

Veri yolu genişliği: 256 bit

Bellek miktarı: 8 GB GDDR6

Çekirdek hızı: 1605 Mhz

Ortalama internet fiyatı: 3.700 TL

Nvidia RTX 2070 ile doğrudan rekabet içerisinde bulunan RX 5700 XT, 1440p çözürlükte RX 5700’ün eksik kaldığı noktaları gidererek kendisine bir yer buluyor. 4K oyunculukta da bazen tercih edilen ekran kartı, genellikle fiyat konusunda eleştiriliyor. Özellikle RTX Super serisi ekran kartları çıktıktan sonra aldığı eleştiriler arttı.

Tabii bu eleştirilerin ağır olmadığını da belirtmek lazım. Zaten Super serisi ekran kartlarının fiyatları beklenenden daha düşük olarak açıklandığı zaman, AMD de kendi ekran kartlarında bir indirime gitmişti. Yani ayrılan bütçe yetiyorsa ve hedefte bir AMD ekran kartı almak varsa RX 5700 XT kesinlikle tercih edilebilecek bir ekran kartı.

AMD Radeon RX Vega 64:

Veri yolu genişliği: 2048 bit

Bellek miktarı: 8 GB HBM2

Çekirdek hızı: 1247 Mhz

Ortalama internet fiyatı: 5.000 TL

RX Vega 64 her ne kadar eski ekran kartları kategorisine girmiş olsa da 1440p çözünürlükte verdiği performans ile listemize girmeyi hak ediyor. Soğutma performansı ve güç tüketimi göz ardı edildiği zaman, gerçekten güçlü bir ekran kartı. Zaten çıkış yaptığı zamanlarda AMD ekran kartlarının soğutma performansı genel anlamda düşüktü.

Bugünlerde sıfır olarak bulması epey zorlaşan RX Vega 64’ün en iyi AMD ekran kartları arasında bulunmasının sebebi, 1440p çözünürlükte neredeyse her oyunu en yüksek ayarlarda 60 FPS değerinde çalıştırabiliyor olması.

AMD Radeon VII:

Veri yolu genişliği: 4096 bit

Bellek miktarı: 16 GB HBM2

Çekirdek hızı: 1400 Mhz

Ortalama internet fiyatı: 6.200 TL

Radeon VII, AMD’nin 7nm mimarisini kullandığı ilk ekran kartı olarak çıkışını yapmıştı. Bu sayede ekran kartı teknolojilerinde büyük bir kilometre taşı olarak adlandırılıyor. Zaten doğrudan rekabette bulunduğu ekran kartı da günümüzün en güçlü ekran kartlarından biri. Radeon VII, Nvidia RTX 2080 model ekran kartına kafa tutuyor.

Rekabette öne geçmesi adına 16 GB HBM2 bellek tipi kullanılan ekran kartı, 4K çözünürlükte oyun oynamak isteyenlerin AMD içerisinde tercih etmesi gereken model. Ancak garip bir şekilde pazarda bulması oldukça güç. O yüzden almaya karar verirseniz sağlam bir araştırma yapmanız gerekiyor.

Not: Ekran kartlarının çekirdek hızları ASUS, GIGABYTE ve MSI gibi şirketler tarafından çıkarılan modellerde değişiklik gösterebilir.

AMD işlemcileri (CPU):

AMD Ryzen 3 3200G:

Soket tipi: AM4

Çekirdek sayısı: 4

Frekans hızı: 3.6 GHz

Maksimum frekans hızı: 4.0 GHz

L3 önbellek: 4 MB

Ortalama internet fiyatı: 700 TL

AMD Ryzen 3 3200G, düşük fiyatıyla rekabetin üst noktalarında yer etmediğini gösteriyor. Oyun tarafında bu işlemciyi yalnızca 1080p çözünürlükte giriş seviye oyunlarda kullanarak iyi sonuçlar alınabilir. İçerisinde bulunan dahili ekran kartı, Intel HD Graphics modellerinin çoğundan daha iyi sonuçlar alınmasını sağlıyor.

Aslına bakarsanız, Ryzen 3 3200G oyuncular tarafından tercih edilmesi pek muhtemel bir işlemci değil. Daha çok basit gereksinimleri olan insanların bilgisayar toplarken tercih edebileceği bir işlemci. İsterseniz yavaş yavaş oyun bilgisayarı toplamak isteyenlerin tercih edebileceği işlemcilere geçelim.

AMD Ryzen 5 3600:

Soket tipi: AM4

Çekirdek sayısı: 6

Frekans hızı: 3.6 GHz

Maksimum frekans hızı: 4.2 GHz

L3 önbellek: 32 MB

Ortalama internet fiyatı: 1.350 TL

AMD’nin orta segment işlemcilerinde yapılabilecek çok fazla seçenek var. Biz de bu seçenekler arasından en karşılanabilir, en tercih edilebilir olanlarından Ryzen 5 3600’ü listemize dahil etmeyi seçtik. Çünkü Ryzen 5 3600, karşılaştırmalarda Intel i5-9600K ile yarışıyor.

Ryzen 5 3600 yerine Ryzen 5 3600X de tercih edilebilecek modeller arasında. Ancak aralarındaki performans farkının gerçekten 300 liraya değip değmeyeceğini iyice düşünmek gerek. Özellikle orta segment bir işlemci arayanlar için bütçenin önemli olduğunu varsayarsak, Ryzen 5 3600’ü tercih etmek akıllıca olabilir

AMD Ryzen 7 3700X:

Soket tipi: AM4

Çekirdek sayısı: 8

Frekans hızı: 3.6 GHz

Maksimum frekans hızı: 4.4 GHz

L3 önbellek: 32 MB

Ortalama internet fiyatı: 2.350 TL

Ryzen 7 3700X, oyuncu bilgisayarı toplamak isteyen insanların tercih edebileceği en iyi üst segment ürünlerinden birisi. Ürünün en büyük artılarından birisi, bir sonraki nesilde ekran kartını değiştirmek isteyenlerin darboğazın önüne geçmek adına işlemcisini de değiştirmek zorunda kalmayacak olması.

Yapılan testlerde Intel i7-9700K ile başabaş sonuçlar alan Ryzen 7 3700X, bazı testlerde de 9900K’ya yaklaşıyor. Yani işlemciye ayıracağınız bütçe yetiyorsa, 3700X’i alarak birkaç sene yeni işlemci derdine düşmeden, hız anlamında da sorun yaşamadan bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.

AMD Ryzen 9 3900X:

Soket tipi: AM4

Çekirdek sayısı: 12

Frekans hızı: 3.8 GHz

Maksimum frekans hızı: 4.6 GHz

L3 önbellek: 64 MB

Ortalama internet fiyatı: 3.800 TL

Ryzen 9 3900X, AMD’nin ürettiği ana akım işlemciler arasında 3950X’ten sonra en güçlü model. Yapılan testlerde aldığı sonuçlarla Intel’in muadili işlemcilerini alt etmeyi başarıyor. Böylesine güçlü olduğu için de yanında gönderilen soğutucunun yetmemesi muhtemel. Ancak bu kadar güçlü işlemcilerle birlikte bir de işlemci soğutucu almak zaten artık standart bir işlem gibi.

Tabii Ryzen 9 3900X yalnızca oyun oynamak isteyen insanların almasına pek de gerek olmayan bir model. Oyunculuğun yanında yayıncılık ya da montaj gibi işlerle meşgulseniz tercih edebilirsiniz. Bunların haricinde yalnızca oyun oynamak için işlemciye bu kadar para vermek yerine, daha ucuz modellerden birini alarak arta kalan parayı ekran kartına harcamak daha doğru.

Ryzen Threadripper 2990WX:

Soket tipi: TR4

Çekirdek sayısı: 32

Frekans hızı: 3.0 GHz

Maksimum frekans hızı: 4.2 GHz

L3 önbellek: 64 MB

Ortalama internet fiyatı: 14.000 TL

Ryzen Threadripper 2990WX için ilk söylenmesi gereken şey, kesinlikle oyun için olmadığı. Zaten görebileceğiniz üzere, sırf bu işlemciye harcayacağınız parayla tüm çevre birimleri dahil yüksek segment bir oyuncu bilgisayarı toplamak mümkün. 2990WX’in asıl kullanım alanı oyunlar değil, iş istasyonlarında kullanmak.

Ürün stok fan ile satılmıyor. Bu kadar yüksek güçlere ulaşan işlemcileri de zaten stok fanla soğutmak mümkün değil. Hatrı sayılır bir bütçeyi de soğutma sistemine harcamalısınız ki işlemciden verim alabileseniz. Bizim de bu modeli listemize dahil etme sebebimiz en iyi AMD işlemcilerinden bahsederken adını anmamız gerekiyor olması.

Frekans hızının 3.0 GHz olması garip gelebilir. Ancak her biri 3.0 GHz hızında çalışan 32 çekirdek, 3.6 GHz hızında çalışan 6 tane çekirdeğin karşısında bir dev gibi duruyor. Şimdilik en iyi AMD ekran kartı ve işlemcileri incelediğimiz yazımızda bizden bu kadar. Siz de tercih ettiğiniz AMD modellerini yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.