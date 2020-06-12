AMD'nin Radeon ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil ekran kartı mimarisi RDNA 2, bu yılın sonlarına doğru sistemlerdeki yerini almaya başlayacak. Gelin bu yeni nesil teknolojinin detaylarına hep beraber göz atalım.

AMD'nin hem masaüstü bilgisayarlar hem de PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarını güçlendirecek olan yeni nesil ekran kartı mimarisi RDNA 2, AMD'nin ilk olarak 2019 yılında Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 ekran kartlarıyla tanıttığı AMD Navi serisinin ikinci nesil versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Radeon RX 5700 XT ekran kartı, Radeon RX 5600 XT ile beraber günümüzde yaygın kullanılan en iyi ekran kartlarından biri olarak değerlendiriliyor. İkinci nesil Navi olarak karşımıza çıkan AMD RDNA 2, NVIDIA'nın yeni ekran kartı mimarisi NVIDIA Ampere'in dişli bir rakibi olarak görülüyor.

Hâlihazırda yeni nesil konsollarda yerini alacağı ortaya çıkan RDNA 2'yi AMD, bu yıl bitmeden kullanıcılara sunmayı planlıyor fakat koronavirüs salgının neden olduğu aksaklıklar nedeniyle ve bu sene eylül ayında yapılacak olan Computex 2020'nin bir sonraki yıla ertelenmesinin ardından AMD, yeni nesil ekran kartlarını tanıtmak için farklı bir yol izleyecek gibi duruyor.

RDNA 2 nasıl bir performans gösterecek?

AMD tarafından verilen bilgilere göre RDNA 2, gerçek zamanlı ışın izleme, değişken gölgelendirme, yüzey gölgelendirme gibi teknolojilere sahip olurken PlayStation 5 ve Xbox Series X'te kullanılacak ve 4K oyun deneyimini rahatlıkla sağlayabilecek. Microsoft, daha önce Xbox Series X ile Xbox One X'in performansını ikiye katlayacaklarını duyurmuştu. Bu bağlamda yeni nesil Xbox'ta RDNA 2'nin kullanılacağını düşünürsek PC'de de benzer performans artışı kullanıcılara sağlanacak gibi görünüyor. Ayrıca AMD'nin kendisi de verdiği grafikte ilk Radeon DNA'ya sahip ekran kartlarına göre ikinci nesil RDNA 2'nin %50'lik bir performans artışı sunacağını belirtiyor.

RDNA 2, ilk nesil RDNA'nın çekirdek yapılandırmalarının izinden giderse bu yeni nesil RDNA 2 mimarisiyle içerisinde 5.120 RDNA çekirdeği barındıran olağanüstü güçlü bir ekran kartı karşımıza çıkıyor olacak. RDNA 2 mimarisine sahip olacak yeni nesil AMD ekran kartlarınınsa fiyatları hakkında çeşitli görüşler bulunuyor. Şu an piyasada bulunan NVIDIA RTX 2080 Ti'ın fiyatı 1.200 dolar civarlarında seyrederken 2080 Super modelininse fiyatı 800 dolar civarlarında. Bu mevcut fiyat aralıklarına göre RDNA 2 mimarili yeni nesil AMD ekran kartlarının da 700 dolar ila 1.000 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.