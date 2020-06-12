Yeni Nesil Ekran Kartları, 4K Oyunları Mümkün Kılabilir

Hem konsol hem de PC dünyasında birçok yeniliğin ve ürünlerin tanıtıldığı bugünlerde, grafik kartı üreticileri de yeni nesil teknolojilerini tanıtmaya ve kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. NVIDIA ve AMD'nin tanıtmaya başladığı yeni grafik kartlarının, 4K oyunların kapılarını aralayacağı düşünülüyor.

Oyun dünyasının geçirdiği bu hareketli dönemde firmalar, ardı arkası kesilmeyen tanıtımlarına devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu tanıtımların ekran kartı bölümünde de bu işleyiş bir süre daha bu şekilde ilerleyecek. NVIDIA'nın tanıttığı yeni ekran kartı mimarileri NVIDIA Ampere'in ve AMD'nin yeni mimarisi AMD RDNA 2'nin, 4K oyunun deneyiminin altın çağını başlatacağı düşünülüyor.

"Peki, zaten şu anda da 4K oynanamıyor mu?" derseniz; evet oynanabiliyor fakat piyasada bulunan en üst düzey ekran kartı olan NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti bile en güncel ve en yüksek kaliteye sahip oyunları 4K çözünürlükte stabil bir FPS değerinde ve pürüzsüz bir şekilde çalıştırmakta zorlanıyor. Piyasanın en iyisi olarak kabul edilen ve yüksek fiyat etiketine sahip olan bir ekran kartının oyunlar 4K çözünürlükte çalışırken zorlanması, gerçekten hayal kırıklığı yaratabiliyor.

NVIDIA Ampere ve AMD RDNA 2 ile 4K oyun deneyimi daha yaygın hâle gelebilir:

Her ne kadar bütün paranızı ekran kartına vermenize rağmen pürüzsüz bir 4K oyun deneyimi yaşayamamak sinir bozucu bir durum olsa da yeni tanıtılan NVIDIA Ampere ve AMD RDNA 2 ile bu durum değişebilir. Tanıtılan yeni ekran kartı mimarileri hakkında henüz çok bir bilgi olmasa da genel teknolojinin gidişatına bakılarak yeni gelen teknolojinin eskisine oranla daha iyi performans gösterdiği gayet açık bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Şu anki orta düzey PC sistemlerinin ve ekran kartlarının 1440p gibi çözünürlükleri rahatlıkla kaldırabildiğini göz önünde bulundurursak gelecek olan yeni nesil ekran kartlarıyla 4K oyun oynamanın daha pürüzsüz hâle geleceği ve kaliteli bir deneyim sunacağı öngörülüyor.

Steam'in yaptığı donanım anketlerine göre 4K oyun oynamak için en önemli gereksinim olan 4K görüntüye sahip monitörler, ankete katılan mevcut sistemlerin yalnızca %2'sinde kullanılıyor. Gelecek olan yeni nesil ekran kartlarıyla beraber 4K oyunculuğun yaygınlaşmaya başlayacağı düşünülürse ilerleyen zamanlarda daha fazla 4K görüntü destekleyen monitöre daha düşük fiyatlarla sahip olunabilecek gibi görünüyor. Ayrıca yeni nesil ekran kartlarının sahip olacağı daha yüksek kapasite sayesinde şu an mevcut olan RTX 2080 Ti tarzı ekran kartlarının verdiği performansı ve hatta daha fazlasını daha düşük fiyatlara verebileceği öngörülüyor. Bu bağlamda ekran kartlarına daha az para ödeyecek olan kullanıcıların, arta kalan paralarını 4K çözünürlüğe sahip monitörlere yatırmaya karar verebileceği düşünülüyor.