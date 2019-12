Elon Musk'ın Hayallerini Gerçekleştiren Amfibi Cybertruck

Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın yankıları hala sürüyor. Instagram'da Cybertruck'ın suda gittiği ve bir adamın kasasında balık tuttuğu hayran videosu paylaşıldı.

Elon Musk, Cybetruck aracının tasarımında 1977 yapımı "The Spy Who Loved Me" (Beni Seven Casus) filminden etkilendiğini açıklamıştı. Filmde James Bond'un Lotus Espirit otomobiliyle kaçarken okyanusa daldığı ve aracın suyun içinde denizaltıya dönüştüğü sahne vardı. Görünüşe göre Musk'ın hayalleri gerçek oldu.

Hipercarislands adlı Instagram hesabından paylaşılan hayran yapımı bir videoda, Tesla Cybertruck amfibi bir araç olarak suda adeta bir tekne gibi gidebiliyor. Görüntülerde Cybertruck yavaşça denizin üzerinde ilerlerken, kasasında güzel havanın tadını çıkararak balık tutan bir adam göze çarpıyor.

Sualtı araçları Musk'ın geçmişte özellikle denizaltı aracı olarak öne sürdüğü bir fikirdi. Musk, 2014 yılında yaptığı bir açıklamada, "Denizaltı aracı yapacağız. Denizaltıdan arabaya dönüşerek sahilde kullanılabilir. Belki iki ya da üç tane yapabiliriz, ama daha fazlası olmaz." demişti.

Tutkularını hayata geçirmeyi seven Musk, yüksek performanslı elektrikli araçlar üreten bir otomobil şirketi ve uzay araçları yapan bir uzay taşımacılığı şirketi kurdu. Balık avlamak için derin sulara açılabilen bir amfibi araç yapması çok da zor olmasa gerek.

Suda gidebilen Tesla Cybertruck videosu