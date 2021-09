AMG, V8 Motorlarını 10 Yıl Daha Kullanacaklarını Açıkladı

Mercedes'in yan kuruluşu AMG, Mercedes-Benz araçlarında V8 motorlarını 10 yıl daha kullanacaklarını açıkladı. Elektrikli motorlara geçişin hız kazandığı bu dönemde, bu motorlar yalnızca en üst seviye AMG araçlarda yer alacak.

Elektrikli motorların gittikçe popülerleşmesiyle birlikte, gürül gürül çalışan sekiz silindirli motorların piyasadan silinmek üzere olma ihtimali akıllardaki en büyük soru hâline geldi. Her ne kadar elektrikli motorlar günden güne daha güçlü hâle gelse ve daha uzun menzil sunsa da fosil yakıtla çalışan motorların bir süre daha kullanılmaya devam edeceğinin sinyali Mercedes'ten geldi.

Road and Track'e verdiği demeçte AMG başkanı, V8 motorlarının geleceği olup olmadığı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: "Bir geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki on yıl boyunca V8'leri görmeye devam edeceğiz, bu kesin. Araçlarını çok seven müşterilerimiz var ve bu araçları uzun süre boyunca satın almaya devam edecek müşterilerimizin olacağını düşünüyorum. Tüm dünyada bu araçlara yönelik büyük bir talep var."

AMG, V8'in yeni bir neslini geliştirmeyecek

AMG yeni nesil bir V8 motoru geliştirmeyecek olsa da mühendisler mevcut güç aktarma organını güncellemenin yollarını buluyorlar. Geliştirmeler bununla da sınırlı kalmıyor; içten yanmalı motor, yeni GT 63 S E-Performance'da görüldüğü üzere plug-in hibrit modelinin merkezi bir parçası olacak şekilde güncelleniyor. ICE, toplam 831 hp (620 kW) ve 1.033 lb-ft (1.400 Nm) güç üretmek üzere arkada konumlandırılmış bir elektrikli motordan güç alıyor ve bu, onu etkin bir şekilde bugüne kadarki en güçlü AMG yapıyor.

V8 şimdilik kullanımda kalmaya devam edecek olsa da sadece en üst seviye AMG'lerde bu motorun bulunmaya devam edeceğini belirtmekte fayda var. Nitekim, yeni nesil C63 (ve buna bağlı olarak GLC 63) 4.0 litrelik ünite yerine AMG 45 modellerinden uyarlanmış, yoğun şekilde elektrikten güç alan, dört silindirli bir motora sahip olacak. E63'ün de gelecekte birkaç silindirini kaybetmesi muhtemel ancak bunun yeni nesil modelde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil.