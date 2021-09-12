İkonik G Serisi tasarımına sadık kalarak 2021 yılında da özel bir otomobil sunan Mercedes-Benz, 37 farklı gövde rengi ve 34 farklı koltuk döşemesiyle üst düzey kişiselleştirme seçenekleri sunduğu G Serisi modelini 3.379.000 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sundu. G Serisi’nin bazı özel renkleri için 170.000 TL gibi uçuk fiyatların talep ediliyor olması da otomobili yalnızca bir hayal ürünü gibi görmemize yardımcı oluyor.

Alman üretici Mercedes-Benz’in en ikonik modellerinden biri olan G Serisi, yıllar boyunca ana profilini koruyan tasarımı ve beraberinde gelişen altyapısıyla 2021 yılında da kullanıcıların karşısına çıkıyor. Otomotiv dünyasının en popüler modellerinden biri olan Mercedes-Benz G Serisi, askeri bir araçtan üst segment bir SUV’e evrildi.

Ana tasarım politikasından vazgeçilmeyen G Serisi, gövdesindeki küçük tasarım yenilikleriyle dönemine ayak uyduruyor olsa da iç tasarımda ve teknoloji alanında oldukça önden gidiyor. Gelin arazide bile olsa kullanıcıya konforu sunmayı hedefleyen Mercedes-Benz G Serisi’nin tasarımına, performansına ve fiyat listesine birlikte göz atalım.

Tasarım:

Dış tasarım:

1972 yılında üretim kararı verilen bu serinin bugün şahit olduğumuz tasarımının tarihi çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Tam bir arazi aracı olarak tasarlanan Mercedes-Benz G Serisi, keskin ve geçmişe atıfta bulunan bir tasarıma sahip. Zaman içinde daha modern hale gelse de bugün karşımızda olan haliyle bile ilk modelini çağrıştıran G Serisi, aynı 40 yıl önce olduğu gibi dışarda konumlandırılan kapı menteşeleri ve açıkta duran stepne ile çağa ayak uydurmaya devam ediyor.

Bir arazi aracı olsa da kullanıcının kişiselleştirme özgürlüğüne saygı duyan Mercedes-Benz G Serisi, gövde rengi seçmek isteyen kullanıcılara tam 37 farklı renk sunuyor. Bu renkler arasında 0 kilometrelik bir otomobille aynı fiyatta olan renkler de mevcut. 17 inç boyutundan 20 inç boyutuna kadar toplamda 12 farklı jant tasarımını da müşteri beğenisine sunan Mercedes-Benz G Serisi, bunlardan iki tanesini ücretsiz olarak seçmeye olanak sağlıyor.

İç tasarım:

Mercedes-Benz G Serisi, diğer üst segment Mercedes-Benz otomobilleriyle aynı iç hatlara sahip sayılır. Kadran kısmında geçmişteki modellere sadık kalmak adına analog bir tasarım tercih edilirken, orta konsolda ise günümüz teknolojisinin ürünlerini görmek mümkün.

Bu otomobili özel kılan en önemli detaylardan biri ise iç mekandaki kaplamaların ve dış mekandaki ufak detayların elle üretiliyor olması. G Serisi’nin adeta bir geleneği olan bu durum, otomobilin son derece özel olmasını da sağlamış oluyor. Dış mekanda olduğu kadar iç mekanda da özelleştirme seçeneklerini bol tutan Mercedes-Benz, G Serisi için 34 farklı koltuk döşemesiyle karşımıza çıkıyor. Bu durumu daha çekici kılan ise 34 koltuk döşemesinin tamamının ek ücret ödenmeden tercih edilebiliyor olması.

Güvenlik:

PRE-SAFE sistemi:

Mercedes-Benz’in tüm yeni modellerinde kullandığı bir ses sistemi teknolojisi olan PRE-SAFE, olası kaza durumlarında otomobilin hoparlörlerini kullanarak kulaklarını devre dışı bırakacak şekilde bir frekans üretir. Bu da kazanın ortaya çıkaracağı şiddetli sesin kullanıcıya zarar vermesini engeller.

Aktif takip yardımcısı:

Mercedes-Benz’in profesyonel olarak geliştirdiği ve DISTRONIC adını verdiği bu teknoloji, trafik işaretlerini algılama ve aktif olarak çevreyi tarama gibi özellikler içeriyor. Bu sayede kullanıcının yükü hafiflemiş ve güvenliği artırılmış oluyor. G Serisi gibi devasa bir modelde bu teknoloji için olmazsa olmaz kalıbı kullanılabilir.

MULTIBEAM LED:

Ana bir güvenlik teknolojisi olmasa da Mercedes-Benz G Serisi’nin hem tasarımına hem de sürüşüne etki eden MULTIBEAM LED, sürücüye sürüş sırasında anlık olarak asistanlık ediyor diyebiliriz. Trafik durumuna adapte olarak çalışan bu farlar, virajlarda da karşıdan gelen araçların güvenliğini göz önünde bulunduruyor.

Konfor:

THERMOTRONIC Klima Sistemi:

3 farklı kontrol bölgesine sahip gelişmiş bir klima teknolojisi olan THERMOTRONIC, otomobilin içindeki her bir yolcu için ayrı iklimlendirme sunabiliyor. Özellikle arka koltuklarda yolculuk yapan kişiler için ayrı bir ortam sıcaklığı bile belirleyebilen bu teknoloji, opsiyon olarak sunuluyor.

Isıtmalı direksiyon simidi:

Bu seviyedeki çoğu modelde görmeye alıştığımız ısıtma destekli direksiyon simidi, tabii ki Mercedes-Benz G Serisi’nde de opsiyon olarak sunuluyor. Çok fonksiyonlu olarak kontrol edilebilen bu ısıtma sistemi için müşteriden talep edilecek tutar ise 10.705 TL.

Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar:

Mercedes-Benz G Serisi’nde opsiyon olarak sunulan bu özel koltuklar, havalandırma kanalları sayesinde uzun yolculuklarda terlemenin önüne geçerken aynı zamanda soğuk havalarda kullanıcıyı ısıtıyor. Bu koltuklara sahip olmak için Aktif Ergonomik Koltuk Paketi’nin alınması gerekiyor. Paketin fiyatı ise 120.728 TL.

Mercedes-Benz G Serisi donanım paketleri:

Mercedes-Benz G 400 d Magnetic

Mercedes-AMG G 63 Performance

Mercedes-Benz G Serisi, Magnetic ve Performance olmak üzere 2 farklı donanım paketine sahip. Bu iki donanım paketi iki farklı motor seçeneğiyle sunulduğu için G 400 d modelini satın aldığınız Magnetic, G 63’ü tercih ettiğinizde ise Performance paketini otomatik olarak tercih etmiş oluyorsunuz.

G 63 modelini satın alan ve özelleştirmeye meraklı müşteriler, 170.000 TL’ye varan olağanüstü fiyatlarla özel renklerden biri tercih edebilir veya 40.000 TL’ye kadar fiyatlarıyla farklı jant tasarımlarına yönelebilir.

Mercedes-Benz G Serisi performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

3,0L Dizel 330 PS:

Ortalama (lt/100 km): 8,9

8,9 Şehir içi (lt/100 km): 10,1

10,1 Şehir dışı (lt/100 km): 8,3

4,0L Benzin 585 PS:

Ortalama (lt/100 km): 14,4

14,4 Şehir içi (lt/100 km): 17,1

17,1 Şehir dışı (lt/100 km): 12,9

Mercedes-Benz G Serisi 2021 fiyatları:

Mercedes-Benz G 400 d Magnetic 330 PS: 3.379.000 TL

3.379.000 TL Mercedes-AMG G 63 Performance 585 PS: 4.781.000 TL

Bu yazımızda çizdiği profil ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mercedes-Benz G Serisi’nin tasarımına, performansına ve fiyat listesine göz attık. Siz de Mercedes-Benz G Serisi ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.