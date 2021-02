Amnesia Re-Collection Paketi Steam’e Geldi

Korku oyunları arasında kült haline gelmiş Amnesia serisinin yeni bir bundle paketi Steam’de açıklandı. 89,60 TL’ye sahip olabileceğiniz Amnesia serisinin oyunlarında %20 indirim var.

Frictional Games tarafından geliştirilen korku oyunları evreninin en çekici hikayelerinden olan Amnesia, bugüne kadar hemen her yayıncı tarafından bir kez oynanmış, oyun içi atmosferiyle adamın aklını almayı başaran nadir oyunlardan biri.

Çıktığı günden bu yana gerek psikolojik gerekse horror fantasy denilen türden yapısıyla kendini türev oyunlardan arındıran Amnesia’nın hemen her platformda oynanabilir bir oyun olması da en büyük artısı. Steam’deki incelemeleri “Son Derece Olumlu” olan Amnesia paketinin içinde neler var gelin beraber inceleyelim.

Amnesia Re-collection %20 indirimli olarak satışa sunuldu

Amnesia: Rebirth, Amnesia: The Dark Descent ve Amnesia: A Machine for Pigs’i tek seferde satın alabileceğiniz paket, 112 TL'den 89,60 TL’ye düşmüş durumda. Kendini aksiyon, macera ve indie game olarak nitelendiren Amnesia’nın hikayeleri yapımdan daha ürkütücü.

Özellikle Amnesia: Rebirth ve The Dark Descent’i oynamadıysanız mutlaka oynamanızı öneriyoruz. Spoiler vermeden kısaca bahsedecek olursak; ünlü korku yazarı H.P. Lovecraft’ın Cthulhu serisiyle bolca paralellik gösteren hikayelerin içinde kaybolacaksınız. Özellikle The Dark Descent’te Lovecraft kitaplarında gördüğünüz birçok yaratığı ve puzzle yapısını görebilmeniz mümkün. 1839 yılında geçen ve Daniel isimli karakteri kontrol ettiğimiz The Dark Descent’te; Baron Alexander’ın yaptıkları konusunda öğrendikleriniz ve tarikatların gizemi sizleri oyuna bağlayacak.

Amnesia: Rebirth ise günümüze daha yakın ancak daha komplike bir dünyaya sizleri alacak. Oyunda gördüğünüz her eşyanın yerini değiştirmek isteyeceksiniz. Özellikle günümüz komplo teorilerini “gerçekçi” bir şekilde yaşamanın verdiği garip korku ve psikoloji etkisi uzun süre üzerinizde kalacak. Ayrıca oyunu oynadığınızda “kaç ve kurtul” felsefesini daha fazla benimseyebilirsiniz.