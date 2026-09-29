AMOLED Ekran Yanığı Neden Olur? Burn-in Sorunu Nasıl Önlenir?

AMOLED ekranlarda uzun süre aynı görüntünün gösterilmesi, zaman içerisinde ekranda kalıcı izlerin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Bu içeriğimizde AMOLED ekran yanığı neden olur, geçici görüntü izi ile burn-in arasındaki fark nedir ve ekran yanığı riskini azaltmak için neler yapabilirsiniz gibi soruları yanıtlıyoruz.

AMOLED ekranların canlı renkleri, yüksek kontrastı ve gerçek siyaha yakın görüntüsü yıllardır akıllı telefonların en sevilen özellikleri arasında. Her pikselin kendi ışığını üretebilmesi görüntü kalitesi açısından büyük avantaj sağlarken teknolojinin yapısından kaynaklanan bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.

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Bunlardan biri burn-in olarak bilinen ekran yanığı. Bildirim çubuğundaki simgelerin, navigasyon tuşlarının veya sürekli kullanılan bir uygulamadaki sabit öğelerin silik bir gölgesi zamanla başka görüntülerin üzerinde görünmeye başlayabiliyor. Bu durum bir anda ortaya çıkan arızadan çok ekranın kullanım süresi boyunca yaşlanmasıyla ilişkili.

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AMOLED ekran yanığı neden olur?

AMOLED panellerde görüntüyü oluşturan pikseller kendi ışıklarını üretir. LCD ekranlardaki gibi bütün paneli aydınlatan ortak bir arka ışığa ihtiyaç duyulmaz. Siyah görüntülenirken ilgili pikseller tamamen kapatılabildiği için yüksek kontrast elde edilir.

Bu piksellerde kullanılan organik ışık yayan malzemeler ise kullanım süresi boyunca yavaş yavaş yaşlanır. Ekranın belirli bölümleri diğerlerinden daha uzun süre veya daha yüksek parlaklıkta çalışırsa pikseller eşit hızda eskimez.

Telefonun üst kısmındaki saat, pil ve bağlantı simgeleri buna iyi bir örnek. Bu öğeler yüzlerce saat boyunca hemen hemen aynı yerde gösterilebilir. Alt bölümdeki navigasyon öğeleri veya sürekli kullanılan bir uygulamanın sabit arayüzü de benzer etki oluşturabilir.

Zaman içerisinde bu bölgelerdeki pikseller ile ekranın geri kalanı arasındaki parlaklık ve renk üretme farkı görünür hâle gelebilir. Burn-in dediğimiz kalıcı iz böyle ortaya çıkar.

Tek seferde birkaç saat aynı ekranın açık kalması her AMOLED panelde hemen yanık oluşturacak diye bir kural yok. Sorun daha çok uzun süreli ve tekrarlanan eşitsiz kullanımın birikimli sonucu olarak gelişir.

Burn-in ile görüntü izi aynı şey mi?

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Ekranda başka bir görüntüye geçtikten sonra önceki görüntünün izini görmek her zaman kalıcı AMOLED yanığı oluştuğu anlamına gelmez. Geçici görüntü tutulması ile burn-in birbirine benzese de aynı durum değildir.

Geçici görüntü izinde önceki ekrandaki bazı şekiller kısa süre boyunca belli belirsiz görülebilir ve panel farklı içerikler gösterdikçe etkisi azalabilir. Burn-in durumunda ise piksellerin yaşlanma seviyeleri arasında kalıcı fark oluşmuştur. Bu nedenle iz normal kullanımla tamamen ortadan kalkmaz.

Sorunu anlamanın yollarından biri tam ekran tek renkli görüntülere bakmaktır. Gri veya açık renkli bir arka planda bildirim çubuğu, klavye ya da uygulama arayüzünün gölgesi sürekli aynı yerde görünüyorsa kalıcı yanık ihtimali artar.

Burada ekran testlerini saatler boyunca açık bırakmak iyi bir yöntem değildir. Zaten sabit görüntülerin uzun süre gösterilmesi burn-in riskini artıran davranışlardan biridir.

Yeni telefonda kısa sürede belirgin ve kalıcı iz oluşması normal yaşlanmadan farklı değerlendirilebilir. Böyle bir durumda cihazın garanti koşullarına göre üretici veya yetkili servisle görüşülebilir.

Yüksek parlaklık ekran yanığını hızlandırır mı?

AMOLED piksellerinin daha yüksek parlaklık üretmesi için daha yoğun çalışması gerekir. Telefon sürekli maksimum veya maksimuma yakın parlaklıkta kullanıldığında organik malzemelerin yaşlanması hızlanabilir.

Risk, yüksek parlaklık ile sabit görüntü bir araya geldiğinde daha belirgin olur. Aynı navigasyon ekranının, oyun arayüzünün veya sosyal medya uygulamasındaki sabit öğelerin saatler boyunca yüksek parlaklıkta gösterilmesi belirli pikselleri ekranın geri kalanından daha fazla çalıştırabilir.

Bu durum telefonun yüksek parlaklık moduna hiçbir zaman çıkmaması gerektiği anlamına gelmez. Güneş altında ekranın kısa süreliğine çok yüksek parlaklığa ulaşması normal kullanımın bir parçasıdır. Sorun, ihtiyaç olmadığı hâlde ekranı uzun süre maksimum seviyede tutma alışkanlığıdır.

Otomatik parlaklık özelliği bu konuda yardımcı olabilir. Telefon ortam ışığını değerlendirerek ekranı sürekli gereğinden parlak çalıştırmak yerine uygun seviyeyi seçebilir.

Ekranın açık kalma süresi de hesaba katılmalı. Telefon masada unutulduğunda aynı görüntünün saatlerce açık kalmasını engellemek için otomatik ekran kapanma süresinin makul bir değerde tutulması burn-in riskini azaltabilir.

Always-On Display ekran yanığı yapar mı?

Always-On Display ilk bakışta burn-in açısından kötü bir fikir gibi görünebilir. Sonuçta saat ve bildirim simgeleri ekran kapalıyken bile uzun süre görüntüleniyor. Modern telefonlarda bu risk yazılımla azaltılmaya çalışılıyor.

Üreticiler Always-On Display öğelerini ekran üzerinde küçük miktarlarda hareket ettirebilir. Kullanıcı bu değişimi fark etmese bile saat veya simgeler sürekli aynı pikseller üzerinde kalmaz. Düşük parlaklık kullanılması da piksellerin maruz kaldığı yükü azaltır.

Benzer koruma yöntemleri işletim sisteminin başka bölümlerinde de uygulanabilir. Sabit arayüz öğelerinin konumu küçük miktarlarda değiştirilebilir veya bazı alanların parlaklığı kullanım süresine göre yönetilebilir.

Bu önlemler burn-in ihtimalini tamamen sıfırlamaz. AMOLED panelin organik yapısı zaman içerisinde yine yaşlanır. Ancak normal kullanım koşullarında belirgin izlerin ortaya çıkmasını geciktirmeye yardımcı olabilir.

Telefon üreticisinin sunduğu Always-On Display özelliğini kullanmak ile ekranı saatler boyunca yüksek parlaklıkta sabit bir görüntüde bırakmak bu nedenle aynı senaryo değildir. İlki panelin özellikleri hesaba katılarak tasarlanmış bir kullanım biçimidir.

AMOLED ekran yanığı nasıl önlenir?

AMOLED ekran yanığını tamamen imkânsız hâle getiren bir ayar yok ancak piksellerin mümkün olduğunca dengeli yaşlanmasını sağlayacak kullanım alışkanlıkları riski azaltabilir. Ekranı gereksiz yere maksimum parlaklıkta tutmamak bunların başında gelir.

Otomatik ekran kapanma süresini çok uzun seçmemek de sabit görüntülerin ekranda unutulmasını engeller. Navigasyon veya oyun gibi aynı arayüzün saatler boyunca açık kaldığı uygulamalarda ara sıra ekranın kapanması veya farklı içerik gösterilmesi piksellerin sürekli aynı şekilde çalışmasının önüne geçebilir.

Koyu mod, AMOLED ekranlarda bazı kullanım senaryolarında avantaj sağlayabilir. Siyah bölgelerde pikseller kapatıldığı için ekranın bu alanları ışık üretmez. Buna rağmen koyu mod tek başına burn-in sorununa karşı kesin bir koruma değildir çünkü ekrandaki parlak ve sabit öğeler çalışmaya devam eder.

İnternette bulunan “ekran yanığı düzeltme” videoları veya sürekli renk değiştiren uygulamalar da fiziksel olarak yaşlanmış pikselleri eski hâline getiremez. Kalıcı burn-in belirgin seviyeye ulaştığında gerçek çözüm çoğunlukla ekran panelinin değiştirilmesidir.

AMOLED ekranı korumak için sürekli endişelenerek kullanmaya da gerek yok. Güncel telefonlar burn-in riskini azaltan çeşitli yazılım yöntemlerinden yararlanıyor. Ekranı saatlerce yüksek parlaklıkta aynı görüntüde bırakmamak ve parlaklığı kullanım ortamına göre ayarlamak, panelin daha dengeli yaşlanması için yapılabilecek en basit iki şey.