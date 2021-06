Among Us'a Gelecek Tüm Yenilikler Açıklandı

Popüler oyun Among Us'ın yapımcısı Innersloth, Among Us için önümüzdeki dönemde gelecek yenilikleri açıkladı. Saklambaç modu ve yeni görevler gibi özelliklerin ekleneceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Epic Games’in sürpriz oyun olarak verdiği Among Us, uzun süre popüler olmuş fakat sonrasında kendisini tekrar ettiği için oyuncu kitlesi bir hayli azalmıştı. Bugünse Among Us’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, oyuna gelecek yenilikler ve geliştirmeler açıklandı. Yeni oyun modu ve özelleştirmeler Açıklamalara göre, oyuna yeni bir saklambaç modu, vizör kozmetikleri, 15 oyunculu bir mod, başarımlar, yeni roller, yeni renkler ve çok daha fazlasının geleceği belirtildi. Ancak bu güncellemelerin ne zaman ya da hepsinin aynı anda mı yoksa ayrı ayrı mı geleceği konusunda hiçbir açıklama yapılmadı. Oyuna gelecek özelliklerin tanıtıldığı video: Summer Game Fest öncesi yapılan açıklamada, yapımcı Innersloth’un oyuna hesap bağlama sistemini getireceği de açıklandı. Bu sayede oyun, birden çok platformda tek hesapla oynanabilecek. Şu anda Among Us, PC, iOS, Android ve Switch platformlarında mevcut. Yapımcı, bu yıl içinde Playstation ve Xbox desteğinin de geleceğini belirtti. İLGİLİ HABER McDonald's Menüsünden Çıkan Among Us Şekilli Nugget, Dudak Uçuklatan Bir Fiyata Satıldı Sizce Among Us bu güncellemeden sonra eski kitlesini geri kazanabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak : https://www.theverge.com/2021/6/10/22526162/among-us-innersloth-new-modes-map-hide-and-seek-summer-game-fest-2021

