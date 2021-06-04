Geçtiğimiz günlerde McDonald's menüsünden çıkan Among Us şekilli bir nugget, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. e-Bay üzerinden açık artırmaya sunulan bu nugget, 100 bin dolar gibi dudak uçuklatıcı bir fiyattan alıcı buldu.

Geçtiğimiz günlerde popüler Among Us oyununun karakterlerine benzeyen bir nugget’ın e-Bay üzerinden satışa çıktığından bahsetmiştik. Anlaşılan o ki bu nugget’ı oldukça çok insan istiyor.

e-Bay üzerindeki satış nihayet sona erdi. McDonald's menüsünden çıkan ve Among Us karakterine benzediği için sosyal medyada oldukça popülerleşen bu nugget, dudak uçuklatıcı bir fiyata alıcı buldu.

Bir nugget’a bu para verilir mi?

e-Bay üzerinden satışa sunulan nugget, tamı tamına 99.997 dolara alıcı buldu. Kargo ücreti ile tam 100.000 dolar tutan bu nugget, muhtemelen dünyanın en pahalı nugget’ı olarak da tarihe geçti. Satıcı, nugget’ın kargolanmadan önce özenle dondurulacağını, bu sayede yeni sahibine taze bir şekilde ulaşacağını söylüyor.

Nugget satışa ilk çıktığında, Among Us oyununun yapımcıları bu olayı Twitter üzerinden paylaşmıştı. Bunun Nugget’a olan ilgiyi büyük ölçüde arttırdığını söyleyebiliriz.

Sonuç olarak Among Us şekilli nugget da tamamen mizah amaçlı üretilen Dogecoin’in tavan yapması ve zaten internette ücretsiz olan şeylerin NFT olarak milyonlarca dolara satılması gibi, inanılmaz para kazandıran bir mizah ürününe dönüşmüş oldu.

100 bin dolarlık nugget’ın satılmasından daha garip olabilecek tek şey ise aynı nugget’ın haftaya 200 bin dolara tekrar satılmasıdır. Bu kulağa her ne kadar saçma gelse de mümkün olabilme ihtimalı var.

Sizce bir nugget’a 100 bin dolar vermek mantıklı bir hareket mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.