Android 11 Beta 1’i Destekleyen Firmalara Vivo da Katıldı

Google’ın bu hafta yayınladığı Android 11 Beta 1 yazılımını destekleyen cihazlar listesine her geçen gün yeni akıllı telefonlar katılıyor. Şimdi de yeni sürümün Vivo Nex 3s, Vivo iQOO 3 4G ve Vivo iQOO 3 5G’ye yüklenebileceği açıklandı.

Kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği Android 11 Beta 1 bu haftanın başlarında Google tarafından yayınlandı. Çoğunlukla Pixel modellerinin desteklediği yeni sürümün OPPO, POCO ve Xiaomi’nin bazı cihazları tarafından destekleneceği de bildirildi. Aradan geçen birkaç günden sonra bugün yeni sürümün yüklenebileceği akıllı telefonlar arasına Vivo Nex 3s, Vivo iQOO 3 4G ve Vivo iQOO 3 5G’nin de katıldığı bildirildi.

Bu yeni haber, Google’ın iş ortağı OEM’lerini yeni programına dâhil etmekte geç kalmadığı yorumlarını yaptırdı. Android 11 Beta 1’in devamı olan Beta 2 sürümünün temmuz ayında, Beta 3 sürümünün ağustos ayında, final sürümününse yılın üçüncü çeyreğinde gelmesi planlandı. Android 11 Beta 1’in Vivo Nex 3s ve iQOO 3 için FuntouchOS ve iQOO UI arayüzlerinde kullanılabilir olacağı da aktarıldı.

Beta sürümü başarılı olacak mı?

Sürümü destekleyen cihazlar arasına yeni akıllı telefonlar katılsa da gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrilmiş durumda. Daha önceden Android 11 Beta 1’i iki cihazı için yayınlayan OnePlus cephesinden gelen olumsuz yorumlar bu durumda epey etkili görünüyor. Günlük kullanım için bazı sorunlara sahip olduğu bilinen sürümün özellikle yüz kilidini kullanılmaz hâle getirmesi kullanıcılar tarafından en çok şikâyet edilen konu olarak öne çıkmış durumda.

Android 11 Beta 1’in; çalışmayan uygulamalar, parmak izi sensöründe yaşanan problem, tüm verilerin silinmesi ve sistem hataları gibi sorunlar yarattığı da kullanıcılar tarafından raporlanan başka detaylar. Google’ın Pixel serisinde daha sorunsuz çalıştığı bilinen yeni sürümün Vivo cihazlarda nasıl performans göstereceği önümüzdeki günlerde gelecek kullanıcı yorumlarından daha net şekilde belli olacak gibi duruyor. Yine de sürümü yükleyecek kullanıcılar için mutlaka verilerini yedeklemeleri gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.