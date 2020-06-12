OnePlus 8 ve 8 Pro'ya Android 11 Beta Sürümü Geldi

OnePlus, son derece hızlı davranarak amiral gemisi akıllı telefonlarına Android 11 Beta’yı sunmaya başladı, ancak yayınlanan sürümün bir beta sürümü için bile çok fazla sorunu bulunuyor.

Oppo, Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, bazı cihazlarının yakında Android 11’in beta sürümünü alacağını açıkladı. Şirketlerin birbirleriyle yarıştığı bu süreçte ise bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, Oppo ve Xiaomi’den daha hızlı davrandı. Şirket, OnePlus 8 ve 8 Pro cihazlarının Android 11 Beta sürümünü almaya başladığını duyurdu.

Ülkemizde hala satışa sunulmasa da OnePlus hayranları tarafından takip edilen amiral gemisi katili telefonlar, bundan sonra Android 11’in geliştirici önizlemesinin bir parçası olarak beta sürümüne erişebilecekler.

Günlük kullanım için uygun değil

OnePlus, Android 11’in beta sürümünü yayınlasa da günlük kullanım için bazı sıkıntılara sahip olduğunu söylemeliyiz. OnePlus’ın sunduğu beta sürümünde yüz kilidi kullanılamıyor. En büyük sıkıntının yüz kilidi olduğunu bildiren kullanıcılar, bunun dışında Google Asistan ve görüntülü aramalarda da sorun olduğunu bildirdi.

Ayrıca OnePlus 8 ve 8 Pro’ya gelen Android 11 beta sürümü, beklendiği gibi çalışmayan bazı uygulamalara, tüm verilerin silinmesine ve sistem hatalarına neden olabiliyor. Tüm bu hatalar göz önüne alındığında, kullanıcıların günlük kullanımda Android 11 Beta’yı tercih etmeyeceğini öngörüyoruz.

Google’ın telefonları beta sürümlerinde daha başarılı

OnePlus’ın “belki de biraz erkendi” dedirtecek kadar çok hatayla Android 11 Beta sürümünü çıkarması, Google’ın Pixel telefonlarına gelen beta sürümleriyle pek uyuşmuyor. Google, Android’in tüm geliştirme sürecinde yer almasının da etkisiyle Pixel cihazlarında çok daha sorunsuz beta sürümleri çıkartabiliyor.