Android Telefonlara 112 ile Görüntülü Konuşmanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

Google, Android'e acil durumlarda müdahale ekipleriyle canlı videolar paylaşılmasını sağlayan harika bir özellik getirdi. Böylece ekipler, durum hakkında daha iyi bilgi edinip doğru ve hızlı bir şekilde insanlara yardım edebilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, dünya çapındaki milyarlarca Android kullanıcısına daha iyi deneyim yaşatmak için sürekli yeni özellikler getiriyordu. Güvenlik özellikleri de bunlardan biriydi. Şimdi ise Android Acil Canlı Videolar ismi verilen, kullanıcıların kelimenin tam anlamıyla hayatını kurtarabilecek bir özellik kullanıma sunuldu.

Yeni özellik, basitçe anlatacak olursak kullanıcıların acil durum ekipleriyle iletişime geçtiklerinde onlarla canlı videolar paylaşmalarına imkân tanıyor. Böylece ekiplere durum hakkında daha net fikir verilmesi sağlanıyor.

Trafik kazalarında, yangınlarda ve diğer acil durumlarda ekiplerle canlı videolar paylaşılabilecek

andro

Yeni özelliği; trafik kazaları, yangınlar, depremler, tıbbi müdahale getiren olaylar gibi acil durumlarda kullanmak mümkün olacak. Acil durum ekipleri, kullanıcının paylaştığı canlı videolar yoluyla olayın durumu hakkında daha fazla bilgi edinebilecek, kullanıcıya daha iyi bir şekilde yardımcı olabilecek.

Özelliği kullanmak için herhangi bir kurulum yapmak gerekmeyecek. Bunun yerine acil bir çağrı veya mesaj sırasında görevliler cihazlara istek gönderebilecek. Sonrasında şifrelenmiş bir şekilde korunan ve istediğiniz zaman durdurabileceğiniz canlı videolar paylaşabiliyorsunuz. Tek bir dokunuşla kameranızı açıp bu videoları başlatmanız mümkün.

Ekiplerin durumun bağlamı hakkında daha iyi bilgi edinip hızlıca değerlendirme yapmasını ve size anında doğru yardımı sağlamasıyla gerçekten kullanıcının hayatını kurtarabilecek harika bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellik, hâlihazırda sunulan acil durum SOS, çarpışma tespiti, düşme tespiti, uydu konum belirleme gibi güvenlik özelliklerinin arasına katılıyor. Yeni özelliğin şimdilik ABD, Almanya ve Meksika’da sunulmaya başladığını belirtelim. İlerleyen dönemde diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

