Google, kullanıcıların Play Store'da uygulamaların indirilme oranlarını görebilmesine olanak sağlayacak yeni bir özellik getirdi. Yeni özellikle birlikte kategorilere ayrılan listelerde uygulamaların yanında aşağı ya da yukarı doğru bir ok işareti bulunacak.

Google, Play Store’da uygulamaların indirilme sayılarının gidişatını gösterebilmek için yeni bir özellik sundu. Kullanıcılar, bu özellikle birlikte en çok indirilen uygulamaları ve hangi uygulamaların trend olup olmadığını görebilecek.

Getirilen özellikle birlikte sunulan yeni listede, uygulamaların yanında yukarı veya aşağı doğru ok işaretleri bulunacak. Bu oklar, hangi uygulamanın popülerliğini kaybettiğini ve hangilerinin trend olmaya başladığını simgeleyecek.

Yeni özellikten sadece kullanıcılar değil, uygulama geliştiricileri de yararlanabilecek

Değerlendirme tablosu, kullanıcıların uygulama konusunda bir fikir sahibi olmasına olanak sağlıyor ancak yine de birkaç eksikliği bulunuyor. Örnek verecek olursak Google, uygulamaların ne zaman trende geçmeye başladığını ve hangi sıradan inip yükseldiklerini detaylandırmıyor. Bu detaylarla birlikte tablonun daha kapsamlı hale getirilmesi, hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için büyük bir avantaj haline gelecek. Uygulama geliştiricileri, halihazırda sunulan bu özellikle birlikte uygulamalarının indirilme eğilimlerine ve kendi rakiplerine dair daha detaylı bilgi sahibi olacak.

Kullanıcıların yeni özellikten faydalanabilmesi için Google Play Store’a gittikten sonra ana sayfada yer alan grafik bölümünü seçmesi gerekiyor. Uygulamalar, burada farklı kategoriler altında indirilme sayılarına göre listeler halinde kullanıcılara sunuyor.