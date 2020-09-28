Google, önümüzdeki sene çıkacak olan Android 12 ile birlikte üçüncü parti uygulama mağazalarının kullanımını kolaylaştıracak. Şirket, ayrıca Play Store kurallarına uymayan uygulamalara karşı da sert önlemler alacak.

Mobil alanda olduk niş bir kitleye hitap edenleri saymazsak iki işletim sistemi bulunuyor: Android ve iOS. Bu iki işletim sistemi arasında birçok farklılık bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Android'in geliştiricisi Google'ın üçüncü parti uygulama mağazalarına izin vermesidir.

Yani Android işletim sistemine F-Droid gibi ya da Huawei'nin App Gallery'si gibi farklı uygulama mağazaları da kurulabilirken iOS'ta tek seçenek App Store oluyor. Google tarafından bu konuda bir atak daha geldi. Şirket, yeni Android sürümünde diğer uygulama mağazalarının kullanımını daha kolay hale getireceğini açıkladı.

Android 12'de diğer uygulama mağazalarının kullanımı kolaylaşacak

Önümüzdeki kullanıcılara sunulacak olan işletim sisteminde farklı uygulama mağazalarının kullanımını kolaylaştıracağını söyleyen şirket, Google'ın uygulama içi satın alım faturalandırma özelliğinden kaçınmaya çalışan uygulamaların ise daha da üstüne gideceğini de açıkladı.

Google ve Apple'ın en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi olan uygulama geliştiricilerden alınan %30'luk kesinti noktasında Google bir hamle yapmış gibi gözüküyor. Şirket, geliştiricilerin Play Store'u kullanmak zorunda olmadığını ifade ediyor. Ancak uygulamanın Play Store'a yüklenmesi halinde de Google Play'in faturalandırma sistemini kullanmaya zorunlu kılıyor.

Teknoloji devi, bunun yeni bir şey olmadığını ve Play Store'dan uygulama satan geliştiricilerin büyük bir çoğunluğunun hâlihazırda Google Play'in faturalandırmasını kullandığını söylüyor. Şirket, ayrıca 30 Eylül 2021'den itibaren de bu gerekliliğe uymayanların üstüne daha da sert gitmeye başlayacak.

Ayrıca Google, Play Store'daki uygulamalara yaptığı faturalandırma konusunda kendi politikasını da savunuyor. Şirket, geliştiricilerin ödeme için farklı kanallar kullanabileceğini, farklı ödeme seçenekleri sunabileceğini dile getiriyor. Örneğin abonelikli bir sisteminiz varsa ve bu ödemeyi Play Store dışından da alabiliyorsanız Google bunu engellemiyor. Ancak bu hizmetten uygulama içerisinde bahsedilmesini yasaklıyor.

Android 12'de farklı uygulama mağazalarının kullanımının kolaylaşmasıyla birlikte Google'ın koyduğu bu sıkı kurallardan kaçınılabilir. Ancak tabii bunun için kullanıcıların üçüncü parti uygulama mağazalarını kullanmaya ikna olması gerekiyor.