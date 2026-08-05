Ağustos 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: SUV'lar 2,27 Milyon TL’den Başlıyor

OMODA ve JAECOO’nun Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Güncel listede OMODA 5 Neo, OMODA 5 Ultima, JAECOO 7 Revive ve JAECOO 7 Evolve seçenekleri yer alıyor. En düşük fiyat 2025 model yılı JAECOO 7 Revive için açıklanan 2.270.000 TL oldu.

OMODA ve JAECOO, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede OMODA 5 ailesinin Neo ve Ultima versiyonları ile JAECOO 7 tarafında Revive ve Evolve seçenekleri yer alıyor.

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Bu içerikte OMODA ve JAECOO’nun Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını inceliyoruz.

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OMODA ve JAECOO fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı OMODA 5 Neo 2.850.000 TL - OMODA 5 Ultima 2.275.000 TL - JAECOO 7 Revive 2.270.000 TL - JAECOO 7 Evolve 4x2 2.580.000 TL - JAECOO 7 Evolve 4x4 2.880.000 TL -

OMODA 5 Neo fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Neo 4x2, 7 İleri Otomatik DCT 2.850.000 TL -

OMODA 5 Neo, benzinli motor, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla fiyat listesinde yer alıyor. SUV karakterli gövde yapısıyla günlük kullanım ve şehir içi ulaşım beklentilerine hitap eden model, Ağustos 2026 listesinde 2026 model yılı fiyatıyla sunuluyor.

OMODA 5 Neo opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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OMODA 5 Ultima fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Ultima 4x2, 7 İleri Otomatik DCT 2.275.000 TL -

OMODA 5 Ultima, aynı motor ve şanzıman bilgileriyle listelenen OMODA 5 ailesinin diğer seçeneği olarak öne çıkıyor. 4x2 çekiş yapısına sahip model, Ağustos 2026 listesinde OMODA tarafındaki en düşük fiyatlı versiyon olarak dikkat çekiyor.

OMODA 5 Ultima opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Revive fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Revive 4x2 (Önden Çekiş), 7 İleri Otomatik DCT - 2025 2.270.000 TL - 1.598 cc - 145 bg Benzin Revive 4x2 (Önden Çekiş), 7 İleri Otomatik DCT - 2026 2.390.000 TL -

JAECOO 7 Revive, markanın SUV ürün gamında 4x2 çekiş sistemiyle konumlanan seçeneklerinden biri. Ağustos 2026 listesinde modelin hem 2025 hem de 2026 model yılı fiyatı paylaşılıyor. En düşük fiyat, 2025 model yılı Revive versiyonunda görülüyor.

JAECOO 7 Revive opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Evolve 4x2 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Evolve 4x2 (Önden Çekişli), 7 İleri Otomatik DCT - 2026 2.580.000 TL -

JAECOO 7 Evolve 4x2, Revive versiyonunun üzerinde konumlanan Evolve donanımıyla fiyat listesinde yer alıyor. Benzinli motor ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla sunulan model, önden çekişli SUV kullanımı arayanlar için ayrı bir seçenek oluşturuyor.

JAECOO 7 Evolve 4x2 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Evolve 4x4 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Evolve 4x4, 7 İleri Otomatik DCT - 2026 2.880.000 TL -

JAECOO 7 Evolve 4x4, Ağustos 2026 OMODA ve JAECOO fiyat listesinde en yüksek fiyatlı seçenek olarak görünüyor. 4x4 çekiş sistemiyle ayrışan model, aynı benzinli motor ve 7 ileri otomatik DCT şanzıman bilgileriyle listeleniyor.

JAECOO 7 Evolve 4x4 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.