Ice Universe, Samsung daha Galaxy Note 20'yi tanıtmadan Galaxy Note 21 için bir konsept tasarım paylaştı. Konsept, tam ekran bir Galaxy Note isteyenlerin bir yıl daha sabretmesi gerektiğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Note 21’den beklentiniz nedir? Hayır, Note 20 değil; 21. Dürüst olmak gerekirse daha Samsung Galaxy Note 20’nin dahi tanıtımına bir aya yakın bir süre varken Galaxy Note 21 hakkında tutarlı tahminlerde bulunmak kolay değil.

Daha önce pek çok akıllı telefon hakkındaki doğru bilgileri telefonlar tanıtılmadan aylar önce ortaya çıkarmış olan Ice Universe, daha Galaxy Note 20 tanıtılmadan Galaxy Note 21 için bir konsept tasarım paylaştı.

Samsung Galaxy Note 21 konsepti

Ice Universe’ün tasarımına baktığımızda heyecan verici bir cihazla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Zira konsept Galaxy Note 21, uzun yıllardır hayali kurulan ‘sıfır çerçeveli’, ön kamerası ekranın altına gömülmüş bir akıllı telefon gösteriyor.

Galaxy Note 20 konseptlerine baktığımızda, Galaxy S20’ye yakın çerçeveleri olan, daha sivri köşeli, ekranın ortasında kamera deliği olan bir akıllı telefon görüyorduk. Galaxy Note 21’de ise çerçeve kalınlığı 1 milimetreye kadar inmiş ve herhangi bir kamera deliği bulunmuyor.

Elbetteki Galaxy Note 21’in tanıtımına bir yıldan uzun bir süre var ve Samsung’un bu süreçte hangi teknolojileri geliştirip hangi tasarım çizgisini benimseyeceğini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, akıllı telefon üreticilerin tasarım konusundaki en büyük yarışının ekran/gövde oranı konusunda olduğu.

Bu yarış neticesinde önce parmak izi tarayıcılar cihazın arkasına taşındı, daha sonra kameralar küçük bir delik içine yerleştirildi. Bir sonraki adım ise kameraların ekranın altına taşınması olacak.