Yaklaşık bir hafta önce Google Android'in yeni güncelleme sürümü olan 13'ün geliştirici önizlemesini yayınlamıştı. Bu gelecek olan güncelleme sürümünün kod adı İtalyan tatlısı olarak bilinen "tiramisu" şeklinde tanıtılacağı şirket tarafından onaylanmıştı ve sizlere duyurmuştuk.
Şirket her zamanki gibi işletim sistemi Android'de gizlilik ve güvenliği ön planda tutacak. Aslında Android 13 geliştirici önizleme özelliklerine bakacak olduğumuzda; güncellenmiş gizlilik özellikleri, yeni gelecek temalara özel ikon hazırlama, dil kontrolleri ve bahsettiğimiz gibi güvenliğin üzerine de düşecek. Android 13 güncellemesi alacak olan Xiaomi marka akıllı telefon modelleri sızdırıldı.
İşte Android 13 güncellemesi alacak olan Xiaomi modelleri
Android 13'ün temelleri yeni atılmasına rağmen gelen sızıntılara göre Xiaomi, hangi akıllı telefon modellerinin Android 13 güncellemesi alacağı hakkında detaylar ortaya çıktı. Xiaomiui.net'ten gelen bilgilere göre MIUI arayüzü kullanan hangi modellerinin yeni çıkacak olan güncellemeye sahip olacağı listesi paylaşıldı. Listemize geçmeden küçük bir hatırlatma yapmamızda fayda var. Bu sızdırılan listenin kesin olmadığını ve ileriki dönemlerde değişiklikler olabileceğini belirtelim.
Android 13 güncellemesi alacak olan Xiaomi modelleri
- Mi 10S
- Mi 11/Pro/Ultra
- Mi 11i/11X/11X Pro
- Xiaomi 11X/HyperCharge
- Xiaomi 11T/Pro
- Xiaomi 12 / Pro / Lite / 12X
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
- Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi CIVI
- Xiaomi Pad 5 Serisi
Android 13 güncellemesi alacak olan Redmi modelleri
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
- Redmi Note 10T/10 5G
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
- Redmi Note 11T/11 5G/4G
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming
- Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite
Android 13 güncellemesi alacak POCO cihazları
- POCO F3/GT
- POCO X3 GT / X3 Pro
- POCO F4/Pro/GT
- POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G
- POCO C4
Android 13 güncellemesi alma ihtimali bulunan modeller
- Redmi K30 Pro / Zoom Edition
- Redmi K30S Ultra
- POCO F2 Pro
- Mi 10 / Pro / Ultra
- Mi 10T / Pro
- Redmi Note 8 2021
Android 13 güncellemesi gelmeme ihtimali olan modeller
- Redmi 9 / Prime / 9T / Power
- Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
- Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
- POCO X3 / NFC
- POCO X2 / M2 / M2 Pro
- Mi 10 Lite/Youth Edition
- Mi 10i/10T Lite
- Mi Note 10 Lite