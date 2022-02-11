Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Android'in yaklaşık 2.5 milyar kullanıcısı bulunuyor. En çok tercih edilen işletim sisteminin yeni güncellemesi Android 13'ün ilk önizleme sürümü yayınlandı.

Geçtiğimiz aylarda en çok kullanıcısı bulunan işletim sistemi olan Android'in yeni sürümü hakkında birkaç detaylar gelmişti. Kısaca bu gelecek olan sürümden bahsedecek olursak; LG'nin Güney Kore kolu, Android 12 ve Android 13 güncellemesi alacak cihazlar için resmi bir açıklama yapmıştı.

Yapılan bu açıklama ile beraber, bir süre önce yapılan yapılan açıklamaları daha da netleştiren şirket, Android 13 güncellemesini yalnızca 3 modele sunacağını söylemişti. Şimdi ise bu işletim sisteminin yeni sürümü Android 13'ün ilk önizleme sürümü yayınlandı. Gelin hep beraber bakalım.

Android 13'ün adı Tiramisu olarak Google tarafından onaylandı

Bu Android sürümünün geliştiriciler için yapılan özel önizleme geçtiğimiz yılın aralık ayında sızıntıları çıkmaya başlamıştı ve şimdi yayında. Her zamanki gibi Google işletim sistemi Android'de gizlilik ve güvenliği ön planda tutuyor. Aslında Android 13 geliştirici önizleme özelliklerine bakacak olursak; güncellenmiş gizlilik özellikleri, yeni gelecek temalara özel ikon hazırlama, dil kontrolleri ve bahsettiğimiz gibi güvenliğin üzerine de düşecek.

Gelecek olan yeni güncellemede, yeni sistem fotoğraf seçicisi özelliğini MediaProvider modül güncellemesi ile kullanıcılar fotoğraflarını daha rahat seçebilecek. Google bu özelliği Android 11 ve sonrası sürümleri çalıştıran cihazlara getirmeyi planlıyor. NEARBY_WIFI_DEVICES onayı ile aplikasyonlar android işletim sistemli cihazları konum onayına gerek kalmadan bulup bağlanabilecek.

Android 13'ün bir diğer özelliği ise hızlı ayarlar API seçeneği; Android işletim sistemli akıllı telefonların bildirim çubuğunun hemen üstünde özel sistem iletişim butonları hızlı bir şekilde oluşturulabilecek. Yeni gelecek sürümün bir başka özelliği de temalar. Artık kullanıcılar Android'in yeni temaları için uygun ikon tasarımında bulunup temaları özelleştirebilecekler.

Android 13 ne zaman çıkacak?

Özelliklerden sonra merak edilen bir başka soru ise Android 13 ne zaman çıkacak? Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen sürüm Android 12'den pay biçecek olursak geliştirici önizlemesi Şubat 2021'de çıkmıştı. Piyasaya da Android 12, geçtiğimiz yılın ağustos ayında sürülmüştü. Android 13'ün çıkış tarihi ise içinde bulunduğumuz yılın haziran ya da temmuz ayında kararlı hale gelmesi kuvvetle muhtemel. Son olarak da Android 13'ün getireceği bir yeni özellik ise artık hata ayıklamalarını daha hızlı şekilde yapacak.

İşte Android 13'den ilk görüntüler