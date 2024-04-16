Android 15'in ilk beta sürümünde yeni bir özellik bulunduğu tespit edildi. Bu özellik, görme sorunu yaşayan kullanıcıların yönlendirilip, parmak izi ile ekran kilidinin açılmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Android 15, geçtiğimiz günlerde ilk beta sürümüyle karşımıza çıktı. Böylelikle Android 15 kullanıcılarına sunulacak yeni özellikler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Meraklı kullanıcılardan gelen son bildirimler, Android'in "TalkBack" isimli erişebilirlik özelliğine önemli bir iyileştirme geleceğini ortaya koydu.

TalkBack, görme sorunu yaşayan kullanıcıların telefonlarını kullanmalarını sağlayan önemli özelliklerden bir tanesi. Bu özellik, artık kullanıcıları ekranın neresine dokunacaklarına ilişkin yönlendirmeye başlayacak. Özellikle de parmak izi kilidi açılmak istendiğinde etkili olacak bu özellik, görme kaybı yaşayanların çok daha iyi bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

Yapılan denemelerde, nokta atışı yönlendirme yapıldığı tespit edildi

Android 15'in yeni özelliğini test eden kullanıcılar, TalkBack'in yönlendirmelerinin nokta atışı çalıştığını bildiriyorlar. Bilirsiniz; parmak izi okuyucu sensör, ekranın belirli bir yerinde bulunur ve o kısmı tutturmanız gerekir. Özelliği gözü kapalı bir şekilde deneyen kullanıcılar, sensörün üzerine dokunmayı başardıklarını söylüyorlar.

Android 15 ile gelecek diğer özellikler için:

TalkBack için hazırlanan yeni özellik, şimdilik deneme aşamasında. Yani Android 15'in kararlı sürümü ile kullanıcılara ulaşmayabilir. Ancak yapılan denemeler, durumun böyle olmayacağını gözler önüne seriyor. Hâl böyle olunca Android 15'in, bu özelliğe ev sahipliği yapacağını şimdiden söyleyebiliriz.