Android 15'in ilk beta sürümü resmen yayımlandı. İşte işletim sisteminin yeni sürümüyle Android telefonlara gelecek tüm yenilikler.

Android kullanıcıları, her sene olduğu gibi bu sene de işletim sisteminin yeni sürümü Android 15’in yolunu gözlüyor. Google, birkaç ay önce sürümün ilk geliştirici ön izlemesini yayımlamıştı. Şimdi ise çok beklenen ilk beta sürümü bizlerle buluştu.

Pixel cihazlardaki test kullanıcıları için çıkış yapan beta sürümü, Android 15’te göreceğimiz bazı özelliklere göz atmamızı sağladı. Gelin önemli iyileştirmeler yapacak yeni sürümden şimdiye kadar ortaya çıkan yeniliklere göz atalım. İçeriğimizde şimdiye kadar ortaya çıkan yeniliklere yer verdik.

Android 15 ile gelecek yenilikler:

Kısmi ekran paylaşımı

Kullanıcılar, yeni sürümle birlikte ekran kaydı veya paylaşımı sırasında tüm ekran yerine sadece belli bir uygulamayı paylaşabilecek. Ayrıca bildirimleri de gizlemek mümkün olacak. Android 14 QPR2 ile Pixel cihazlara gelen bu özellik, artık tüm Android platformunda olacak.

Uydu bağlantısı desteği

Android 15, internet olmadan mesaj gönderip almayı sağlayan uydu bağlantısı özelliğinin kapsamını genişletecek. Ayrıca daha kullanışlı hâle getirecek yeni arayüz de sunulacak.

Aynı uygulamadan gelen bildirimler azalacak

Bildirimler kısmına eklenecek bu özellik, bir uygulamadan üst üste gelen bildirimleri azaltmayı sağlıyor. Sürekli aynı uygulamadan gelen bildirimlerin sinir bozucu olabildiğini biliyoruz. Google’ın amacı da kullanıcıların bu konuda rahatlamasını sağlamak.

Hassas bildirimler

Birkaç ay önce keşfedilen bu özellik, güvenilir olmadığınız uygulamaların size gelen hassas bildirimlere erişmesini engelleyecek. Bunlar arasında özellikle 2 faktörlü giriş sistemlerinde kullanılan tek kullanımlık şifreler gibi bildirimler yer alıyor.

Güvenlik iyileştirmeleri

Kullanıcının internet ortamlarındaki gizliliğini korumayı amaçlayan ve üçüncü taraf çerezlerin yerini alan Privacy Sandbox’un son versiyonunu da sürümde göreceğiz.

Hücresel ağ güvenliği

Yeni sürüme bir güvenlik özelliği de hücresel ağlarda gelecek. Cihazınız, bağlı olduğunuz ağın güvenli olmaması hâlinde size bildirimler gönderecek. Güvenli olmayan ağlara bağlanmayı da kapatabileceksiniz.

Wi-Fi güvenliği

Yeni sürüm, yepyeni bir tam ekran Wi-Fi güvenliği bölümünü cihazlara getirirken “Cihaz adı paylaş” kısmına da ekleyecek. Bu şekilde daha güvenli bir kablosuz ağ deneyimi sağlanacak.

Kamera deneyimi iyileşiyor

Android 15 ile Instagram gibi üçüncü taraf uygulamalarda kamera deneyimi iyileştirilecek. Bu şekilde uygulamalar, düşük ışık iyileştirmeleri gibi gelişmiş kamera özelliklerine erişebilecek.

Masaüstü modu

Uzun süredir beklenen bu yeni mod, cihazınızın ekranının masaüstüne benzer bir yapı kazanmasını sağlayacak.

Varsayılan cüzdan uygulaması belirleme

Android 15, kullanıcılara yeni bir seçenek getiriyor. Bu özellikle birlikte varsayılan uygulamalar kısmından seçtiğiniz bir cüzdan uygulamasını varsayılan yapabileceksiniz.

Android 15'ten daha fazla özellik ortaya çıktığında bu içeriğimizi güncelleyeceğiz.

Android 15 ne zaman çıkacak?

Android 15’in önceki sürümlerde olduğu gibi sonbaharda gelmesini bekliyoruz. Yeni Pixel cihazlarıyla tanıtılacağını söylemek mümkün. Google, geçen yıl Android 14’ü ekimde duyurmuştu. Benzer bir tarih görme ihtimalimiz çok yüksek.