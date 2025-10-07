Android 16 Güncellemesi Alacak OnePlus Telefonlar (Bu Ay Geliyor)

Dünya çapındaki tüm markalar, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemelerini son zamanlarda kullanıcıları için yayımlamaya başlamıştı. En çok satan markalar arasında yer alan Çinli şirket OnePlus da yakında bunlardan biri olacak. Öyle ki dev firma, bu ay içinde Android 16’yı kullanıcılarına sunmaya başlayacak.
Açıklamaya göre OnePlus telefonların Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi,** 16 Ekim itibarıyla** yayımlanmaya başlayacak. OnePlus 15 modellerinin de bundan kısa bir süre sonra tanıtılmasını bekliyoruz. Tabii ki en çok merak edilen konulardan biri de hangi telefonların güncellemeyi alacağı. Gelin bu listeye birlikte göz atalım.
Android 16 (OxygenOS 16) güncellemesi alacak OnePlus cihazlar
- OnePlus 13
- OnePlus13R
- OnePlus 13T
- OnePlus 13S
- OnePlus Open
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord CE4 Lite
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad Lite
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad
Bu listenin resmî olmadığını belirtelim. OnePlus'tan henüz kesin bir açıklama gelmedi. Bu yüzden bazı modeller değişebilir ancak büyük oranda aynı kalmasını bekliyoruz.
Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesiyle ilgili maalesef çok fazla detay yok. Bazı iddialara göre güncelleme özellikle yapay zekâ tarafında yeniliklerle öne çıkacak. Bir iddiada Gemini entegrasyonunun cihazın Mind Space özelliğine entegre edilebileceği belirtilmişti. Bu özellik, yapay zekânın sizin yaptıklarınızı hatırlamasını ve sonradan onları kullanmanızı sağlıyordu.