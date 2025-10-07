Tümü Webekno
Android 16 Güncellemesi Alacak OnePlus Telefonlar (Bu Ay Geliyor)

OnePlus, Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesini 16 Ekim'de yayımlamaya başlayacak. Peki bu güncellemeyi hangi telefonlar alacak?

Android 16 Güncellemesi Alacak OnePlus Telefonlar (Bu Ay Geliyor)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapındaki tüm markalar, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemelerini son zamanlarda kullanıcıları için yayımlamaya başlamıştı. En çok satan markalar arasında yer alan Çinli şirket OnePlus da yakında bunlardan biri olacak. Öyle ki dev firma, bu ay içinde Android 16’yı kullanıcılarına sunmaya başlayacak.

Açıklamaya göre OnePlus telefonların Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi,** 16 Ekim itibarıyla** yayımlanmaya başlayacak. OnePlus 15 modellerinin de bundan kısa bir süre sonra tanıtılmasını bekliyoruz. Tabii ki en çok merak edilen konulardan biri de hangi telefonların güncellemeyi alacağı. Gelin bu listeye birlikte göz atalım.

Android 16 (OxygenOS 16) güncellemesi alacak OnePlus cihazlar

pne

  • OnePlus 13
  • OnePlus13R
  • OnePlus 13T
  • OnePlus 13S
  • OnePlus Open
  • OnePlus 12
  • OnePlus 12R
  • OnePlus 11
  • OnePlus 11R
  • OnePlus Nord 5
  • OnePlus Nord 4
  • OnePlus Nord 3
  • OnePlus Nord CE5
  • OnePlus Nord CE4
  • OnePlus Nord CE4 Lite
  • OnePlus Pad 3
  • OnePlus Pad Lite
  • OnePlus Pad 2
  • OnePlus Pad

Bu listenin resmî olmadığını belirtelim. OnePlus'tan henüz kesin bir açıklama gelmedi. Bu yüzden bazı modeller değişebilir ancak büyük oranda aynı kalmasını bekliyoruz.

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesiyle ilgili maalesef çok fazla detay yok. Bazı iddialara göre güncelleme özellikle yapay zekâ tarafında yeniliklerle öne çıkacak. Bir iddiada Gemini entegrasyonunun cihazın Mind Space özelliğine entegre edilebileceği belirtilmişti. Bu özellik, yapay zekânın sizin yaptıklarınızı hatırlamasını ve sonradan onları kullanmanızı sağlıyordu.

Samsung Galaxy M16 ve Galaxy A35 İçin One UI 8 Yayınlandı Samsung Galaxy M16 ve Galaxy A35 İçin One UI 8 Yayınlandı
Android

