Samsung Galaxy M16 ve Galaxy A35 İçin One UI 8 Yayınlandı

Samsung, yeni işletim sistemi güncellemesi **One UI 8’i **bir süredir Galaxy telefonlarına getirmeye başlamıştı. Öyle ki şimdiye kadar S serisinden A serisine kadar birçok cihazda sunulmaya başlamıştı. Bugün ise yine orta segmentteki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini Galaxy M16 ve Galaxy A35 modelleri için Güney Kore’de yayımlamaya başladı. Bu telefonların kullanıcıları ayarlardan One UI 8’in kararlı sürümünü indirebilecek.
Şimdiye kadar One UI 8 güncellemesi alan telefonlar
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Fold 7
Galaxy M16 ve A35’e gelen One UI 8 güncellemelerinin kademeli olarak sunulduğunu ekleyelim. Güney Kore’de çıkış yaptılar ancak Türkiye gibi farklı bölgelere gelmeleri biraz zaman alabilir. O yüzden güncelleme göremezseniz üzülmeyin çünkü muhtemelen yakın bir zamanda sizin için de sunulacaktır.