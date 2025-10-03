Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy M16 ve Galaxy A35 İçin One UI 8 Yayınlandı

Samsung, giriş-orta segmentteki telefonları Galaxy M16 ve A35 için One UI 8 güncellemesini yayımlamaya başladı.

Samsung Galaxy M16 ve Galaxy A35 İçin One UI 8 Yayınlandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, yeni işletim sistemi güncellemesi **One UI 8’i **bir süredir Galaxy telefonlarına getirmeye başlamıştı. Öyle ki şimdiye kadar S serisinden A serisine kadar birçok cihazda sunulmaya başlamıştı. Bugün ise yine orta segmentteki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini Galaxy M16 ve Galaxy A35 modelleri için Güney Kore’de yayımlamaya başladı. Bu telefonların kullanıcıları ayarlardan One UI 8’in kararlı sürümünü indirebilecek.

Şimdiye kadar One UI 8 güncellemesi alan telefonlar

kr

  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy A35
  • Samsung Galaxy A36
  • Samsung Galaxy A55
  • Samsung Galaxy A56
  • Samsung Galaxy M16
  • Samsung Galaxy Z Flip 7
  • Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy M16 ve A35’e gelen One UI 8 güncellemelerinin kademeli olarak sunulduğunu ekleyelim. Güney Kore’de çıkış yaptılar ancak Türkiye gibi farklı bölgelere gelmeleri biraz zaman alabilir. O yüzden güncelleme göremezseniz üzülmeyin çünkü muhtemelen yakın bir zamanda sizin için de sunulacaktır.

One UI 8.5 ile Samsung Telefonların Arayüzüne Yeni Değişiklikler Geliyor One UI 8.5 ile Samsung Telefonların Arayüzüne Yeni Değişiklikler Geliyor
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

WhatsApp bir "telefon" uygulamasına dönüşüyor

WhatsApp bir "telefon" uygulamasına dönüşüyor

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

Huawei'nin En Gelişmiş Akıllı Saati Watch GT6 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Huawei'nin En Gelişmiş Akıllı Saati Watch GT6 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim