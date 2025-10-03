Samsung Galaxy M16 ve Galaxy A35 İçin One UI 8 Yayınlandı

Samsung, giriş-orta segmentteki telefonları Galaxy M16 ve A35 için One UI 8 güncellemesini yayımlamaya başladı.

Samsung, yeni işletim sistemi güncellemesi **One UI 8’i **bir süredir Galaxy telefonlarına getirmeye başlamıştı. Öyle ki şimdiye kadar S serisinden A serisine kadar birçok cihazda sunulmaya başlamıştı. Bugün ise yine orta segmentteki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini Galaxy M16 ve Galaxy A35 modelleri için Güney Kore’de yayımlamaya başladı. Bu telefonların kullanıcıları ayarlardan One UI 8’in kararlı sürümünü indirebilecek.

Şimdiye kadar One UI 8 güncellemesi alan telefonlar

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy M16 ve A35’e gelen One UI 8 güncellemelerinin kademeli olarak sunulduğunu ekleyelim. Güney Kore’de çıkış yaptılar ancak Türkiye gibi farklı bölgelere gelmeleri biraz zaman alabilir. O yüzden güncelleme göremezseniz üzülmeyin çünkü muhtemelen yakın bir zamanda sizin için de sunulacaktır.