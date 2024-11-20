Google, geliştiriciler için Android 16'nın ilk ön izleme sürümünü yayımladı. Bu sürüm, çok büyük yeniliklere ev sahipliği yapmıyor ancak kullanıcıların, Android 16'ya daha erken ulaşacaklarını gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Android ekosistemi için çok önemli bir hamle geldi. Şirket, bugün geliştiriciler için Android 16'nın ilk ön izleme sürümünü resmen yayımladı. Yaşanan gelişme, üçüncü taraf Android telefon geliştiricilerinin gelecek yıl daha hızlı bir şekilde Android 16 sürümü oluşturmalarını sağlayacak.

Android 16'nın ilk ön izleme sürümü, yenilikler açısından pek de bir şey sunmuyor. Henüz erken aşamada olan Android 16'nın ilk ön izleme sürümünde tespit edilen özellikler, Galeri yönetimi ve Health Connect API'si ile ilgili. Ayrıca güvenlik açısından da bazı yenilikler var. Ancak tüm bunlardan daha önemli olan şey, Android 16'nın kullanıcılara daha hızlı ulaşacak olması.

Android 16, Mayıs 2025'te yayımlanabilir

Google, Android 16 için bir de yayım takvimi yayımladı. Bağlayıcı olmayan bu takvime göre Android 16'nın ilk genel beta sürümü Ocak 2025'te yayımlanacak. Nisan ayından sonra da kararlı sürüm yayımlanacak. Tahminler, Mayıs 2025'te düzenlenmesi beklenen Google I/O etkinliklerinden hemen sonra Android 16'nın yayınlanması. Android 15'in Eylül 2024'te yayımlandığını hatırlatalım.

Tabii Google cephesinde bunlar yaşanırken Samsung'un daha Android 15 güncellemesini bile sunamadığını da söyleyelim. Hâl böyleyken firmanın Google'a nasıl yetişeceği merak konusu.