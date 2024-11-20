iOS 18 ile iPhone sahiplerini araba tutması rahatsızlığından koruyan özellik, yakında Android'e gelecek gibi görünüyor. Google'ın, buna çok benzer bir özellik üzerinde çalıştığı tespit edildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18 ile iPhone sahipleri için hayat kurtarıcı bir özellik yayımladı. "Taşıt Hareketi Belirtilerini Göster" isimli bu özellik, araba tutmasını engellemeye odaklanıyordu. Ekranda beliren noktalar, kullanıcının midesinin bulanmasını engelliyordu.

Şimdiyse bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google'ın, Android ekosistemi için bu özelliği kopyalamaya çalıştığı ortaya çıktı. Google Play Hizmetleri'nin "v24.46.30" kodlu beta sürümünde tespit edilen özellik, Android telefon kullanıcılarını sevindirmeyi başaracak gibi görünüyor.

iOS 18'in Taşıt Hareketi Belirtilerini Göster özelliği şöyle çalışıyordu

iOS 18'deki Taşıt Hareketi Belirtilerini Göster özelliği oldukça basit bir çalışma mantığına sahip. iPhone'daki sensörlerden faydalanan özellik, aracın sola dönmesi hâlinde ekranda sağ tarafa doğru, ileri gitmesi hâlinde ise geriye doğru noktalar oynatıyor. Böylelikle kullanıcının mide bulantısı olasılığı düşürülüyordu. Henüz kesin bir şey olmasa da Google'ın üzerinde çalıştığı özelliğin de aynı mantıkta olacağı düşünülüyor.

Google'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, henüz oldukça erken aşamada. Özelliğin ne zaman test edileceği, kararlı Android telefonlara ne zaman ulaşacağı gibi hususlar şimdilik bilinmiyor. Ancak Google, bu özelliği çok da geciktirmeyecek gibi görünüyor.