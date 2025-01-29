Android 16 ile Neredeyse Tüm Uygulamalar Koyu Temaya Sahip Olacak!

Android 16'nın beta sürümünde keşfedilen yeni bir özellik, neredeyse tüm uygulamaları koyu temada kullanmanıza olanak tanıyacak.

Ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre Android 16 ile birlikte neredeyse her uygulamada koyu tema kullanılabilecek.

Günümüzde artık birçoğumuz olabildiğince parlaklıkları kısıyor ve mümkün olduğunca koyu temaları tercih ediyoruz. Tabii her uygulama koyu tema seçeneği sunmuyor. Neyse ki Android 16 ile bu durum artık değişecek.

Android 16 ile yeni koyu tema özelliği geliyor

Geçen yıl Android 15'te tüm uygulamaları otomatik olarak koyu temaya dönüştürebilen gizli bir özellik keşfedilmişti ancak bu özellik o dönemde resmî olarak kullanıma sunulmamış, yalnızca test edildiğiyle kalmıştı.

Android 16 Beta 1 ile bu özellik, "daha fazla uygulamayı koyu yap" seçeneğiyle geri döndü ve artık Ayarlar > Ekran & Dokunma > Koyu Tema bölümünde yer alıyor.

Gelecekte özelliğin betadan çıkarak Android 16'nın kararlı sürümüyle kullanıcılarla buluşabilir fakat eğer testlerde sonuçlar Google'ın istediği gibi olmazsa tıpkı Android 15'teki gibi yeni bir ertelemeyle daha karşılaşmamız da muhtemel.