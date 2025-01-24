Android 16'nın ilk betası yayımlandı. Android 16 Beta 1, büyük ekran uyumluluğu, canlı güncellemeler ve gelişmiş medya desteği gibi yeniliklerle Pixel cihazlara sunuldu.

Google, Android 16'nın ilk beta sürümünü resmi olarak duyurdu. Pixel cihazlar için erişime açılan güncelleme ekran uyumluluğu, medya geliştirmeleri gibi birçok yenilikle geliyor. İşte Android 16 Beta 1'in öne çıkan detayları…

Android 16, özellikle tabletler, katlanabilir telefonlar ve Chromebook gibi büyük ekranlı cihazlar için uygulama uyumluluğunu artırmayı hedefliyor. Bu beta sürümü ile uygulamaların ekran yönünü ve boyutlandırılabilirliğini kısıtlayan özellikler kaldırılıyor. Böylece kullanıcılar, ekran boyutuna ve yönüne göre optimize edilmiş bir deneyim yaşayabilecek.

Android 16 Beta 1 ile gelen yenilikler

Canlı Güncellemeler adı verilen yeni bildirim sistemi ise kullanıcıların önemli bilgileri kolayca takip etmesini sağlıyor. Özellikle yolculuk paylaşımı, yemek teslimatı ve navigasyon gibi gerçek zamanlı süreçler için tasarlanan bu sistem, bilgileri kilit ekranında görüntüleyerek kullanım kolaylığı sunuyor.

Android 16, profesyonel video kayıt ve düzenleme süreçlerine yönelik yenilikler sunuyor. Gelişmiş Profesyonel Video (APV) desteği, yüksek çözünürlükte algısal olarak kayıpsız video kaydı ve HDR10+ gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Gce modu sahne algılama API’leri, düşük ışık koşullarında daha iyi kamera performansı sağlıyor. Android 16 Beta 1, hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için önemli yeniliklerle geliyor. Nihai sürümün ise 2025’in ortalarında yayımlanması bekleniyor.

Android 16 Beta 1 uyumlu olan cihazlar: