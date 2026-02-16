Android 17 Beta 1 Sonunda Yayımlandı: Peki Nasıl Yüklenir?

Google, Android 17'nin ilk beta sürümünü resmen yayımladı. Destekleyen cihazlar, an itibarıyla yeni işletim sistemine geçiş yapabiliyorlar. Peki Android 17 nasıl yüklenir? Kararlı sürüm ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android 17 Beta 1'i yayımlamak üzere olduğundan bahsetmiştik. Ancak sonradan ne olduysa Google, bir erteleme kararı almıştı. Gelen son açıklama, erteleme kararının kısa sürede iptal edildiğini gözler önüne serdi.

Google, Android 17 Beta 1'i an itibarıyla yayımlamış durumda. Birkaç ay sonra resmî olarak duyurulacak mobil işletim sistemi, şimdiden destekleyen cihazlarda test edilebiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerini toplamaya başlayan Google, sorunlar ve potansiyel talepleri değerlendirmeye başlamış durumda.

Android 17 Beta 1 hangi cihazlarda kullanılabiliyor?

Google'ın resmî açıklamasına göre Android 17 Beta 1, şu an için sadece Google Pixel cihazlarda kullanılabiliyor. Eğer Pixel 6 veya daha yeni bir telefona sahipseniz, Android 17'yi siz de test edebilirsiniz. Diğer kullanıcılar ise ancak Android Studio uygulamasındaki emülatör aracı üzerinden Android 17 Beta 1'i deneyimleyebilirler.

Android 17 Beta 1 nasıl yüklenir?

Android 17 Beta 1 yüklemesini yapmak isteyen kullanıcıların Google'a "Android Beta Program" yazılması yeterli. Google'ın resmî internet sitesi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiren kullanıcılar, dakikalar içerisinde indirme işlemini yapacak ve Pixel telefonunu Android 17'ye yükseltmiş olacaklar.

Kararlı sürüm ne zaman çıkacak?

Google'ın geleneksel "Google I/O" etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayında yapılacaktır. Takvimde şaşma olmaması durumunda Android 17'yi Mayıs 2026'da resmî olarak görmüş olacağız. Bunun ardından da dağıtım süreci başlayacak. Pixel telefonlar, yeni sürümü alan ilk cihazlar olacak. Ardından da Samsung ve Xiaomi gibi diğer firmalar, Android 17 üzerine inşa ettikleri yeni arayüzlerini kullanıcılarla buluşturacaklar.