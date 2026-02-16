Tümü Webekno
Android 17 Güncellemesi Alacak Tüm Xiaomi, Redmi ve POCO Cihazlar [Güncel Liste]

Xiaomi'nin Android 17 tabanlı işletim sistemi olacak olan HyperOS 4'e dair ilk detayların gelmesiyle birlikte Android 17 güncellemesini alacak tüm cihazlar da yavaş yavaş belli oluyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, Android 17 tabanlı yeni nesil HyperOS 4 güncellemesiyle ilgili birtakım detayları sızdırdı. Şirket, kısa süre önce küresel bir hata raporunda HyperOS 4 adına açıkça yer verdi. Bu da yeni sürümün sandığımızdan daha yakın olabileceğini ortaya koyuyor.

Her ne kadar Xiaomi, Çin Yeni Yılı nedeniyle HyperOS güncellemelerine Mart ayına kadar ara vermiş olsa da bunu şirket için kısa bir ara olarak değerlendirmek gerek. Asıl büyük güncelleme dalgası Android 17 ile başlayacak. Peki hangi Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar Android 17 güncellemesini alacak?

Android 17 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

Xiaomi

2

  • Xiaomi 17 serisi (17, 17 Pro, 17 Ultra, 17 Pro Max)
  • Xiaomi 15 serisi (15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro, 15S Pro)
  • Xiaomi 14 serisi (14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 14 CIVI)
  • Xiaomi 13 serisi (13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro)
  • Xiaomi MIX Fold 3 & 4
  • Xiaomi MIX Flip & Flip 2
  • Xiaomi CIVI 5 Pro
  • Xiaomi Pad 8 serisi, Pad 7 serisi, Pad 6S Pro

Redmi

2

  • Redmi K80, K80 Pro, K80 Ultra
  • Redmi K70 ve K60 Ultra
  • Redmi Note 15 serisi
  • Redmi Note 14 serisi
  • Redmi Turbo 3, 4, 4 Pro, 5, 5 Max
  • Redmi Pad 2 ve Pro

POCO

2

  • POCO F8, F8 Pro, F8 Ultra
  • POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra
  • POCO F6 serisi
  • POCO X7 ve X6 Pro
  • POCO M7 ve M8 serisi
  • POCO C85, C71
  • POCO Pad serisi

Android 17 ne zaman gelecek?

2

Google’ın Android 17 kararlı sürümünü Haziran–Temmuz 2026 döneminde yayınlaması bekleniyor. Xiaomi’nin de bu tarihin ardından Android 17 tabanlı HyperOS 4'ü kullanıma sunacağı düşünülüyor.

  • İlk beta sürümleri: Google I/O sonrası
  • İlk güncellemeyi alacak cihazlar: Xiaomi 17 serisi ve üst segment tabletler
  • Orta ve giriş segment modeller: 2026 sonu – 2027 başı
Android Xiaomi

