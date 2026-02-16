Android 17 Güncellemesi Alacak Tüm Xiaomi, Redmi ve POCO Cihazlar [Güncel Liste]

Xiaomi'nin Android 17 tabanlı işletim sistemi olacak olan HyperOS 4'e dair ilk detayların gelmesiyle birlikte Android 17 güncellemesini alacak tüm cihazlar da yavaş yavaş belli oluyor.

Xiaomi, Android 17 tabanlı yeni nesil HyperOS 4 güncellemesiyle ilgili birtakım detayları sızdırdı. Şirket, kısa süre önce küresel bir hata raporunda HyperOS 4 adına açıkça yer verdi. Bu da yeni sürümün sandığımızdan daha yakın olabileceğini ortaya koyuyor.

Her ne kadar Xiaomi, Çin Yeni Yılı nedeniyle HyperOS güncellemelerine Mart ayına kadar ara vermiş olsa da bunu şirket için kısa bir ara olarak değerlendirmek gerek. Asıl büyük güncelleme dalgası Android 17 ile başlayacak. Peki hangi Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar Android 17 güncellemesini alacak?

Android 17 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

Xiaomi

Xiaomi 17 serisi (17, 17 Pro, 17 Ultra, 17 Pro Max)

Xiaomi 15 serisi (15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro, 15S Pro)

Xiaomi 14 serisi (14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 14 CIVI)

Xiaomi 13 serisi (13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro)

Xiaomi MIX Fold 3 & 4

Xiaomi MIX Flip & Flip 2

Xiaomi CIVI 5 Pro

Xiaomi Pad 8 serisi, Pad 7 serisi, Pad 6S Pro

Redmi

Redmi K80, K80 Pro, K80 Ultra

Redmi K70 ve K60 Ultra

Redmi Note 15 serisi

Redmi Note 14 serisi

Redmi Turbo 3, 4, 4 Pro, 5, 5 Max

Redmi Pad 2 ve Pro

POCO

POCO F8, F8 Pro, F8 Ultra

POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra

POCO F6 serisi

POCO X7 ve X6 Pro

POCO M7 ve M8 serisi

POCO C85, C71

POCO Pad serisi

Android 17 ne zaman gelecek?

Google’ın Android 17 kararlı sürümünü Haziran–Temmuz 2026 döneminde yayınlaması bekleniyor. Xiaomi’nin de bu tarihin ardından Android 17 tabanlı HyperOS 4'ü kullanıma sunacağı düşünülüyor.