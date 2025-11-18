Android 17, Oyunseveleri Çok Mutlu Edecek Yeni Özelliklerle Gelecek

Android 17 hakkında yeni keşfedilen bilgilere göre Google, yeni sürümde oyunseveleri çok mutlu edecek yenilikler getirecek.

Mobil oyunların kullanıcılar arasında çok fazla yaygınlaşmasının ardından şirketler, bu konuda cihazlara getirdiği yeni özelliklerin sayısını iyice artırmıştı. Şimdi ise Android Authority tarafından paylaşılan bilgiler, Google’ın yeni Android sürümünde büyük hamleler planladığını ortaya koydu.

İddialara göre Google, Android 17’de oyun konusunda kullanıcıların çok işine yarayacak yenilikler getirecek. Bu yenilikler, telefon veya tabletlerinde fiziksel bir kontrolcü kullanmayı tercih edenlerin işini çok kolaylaştıracak.

Her düğmeyi özelleştirme, resmî olarak desteklenmeyen oyunlarda bile kontrolcü kullanma özellikleri geliyor

Android beta sürümlerinde tespit edilen kodlar ile ortaya çıkan bilgilere göre sistemde, kullanıcıların Bluetooth veya USB-C ile bağlanan oyun kumandasındaki her bir düğmeyi özelleştirmesine olanak tanıyan bir özellik sunulacak. Günümüzde bu tür ince ayarlar için genellikle üçüncü taraf uygulamalar gerekiyordu. Android 17, bunu ortadan kaldırabilir.

Bunun yanı sıra bir başka çok beklenen özellik daha ortaya çıktı. Kullanıcılar, Android 17’de fiziksel düğmeleri sanal kontrollere atayabilecek. Böylece resmî olarak desteklenmeyen oyunlarda bile dokunmatik kontrollere fiziksel düğme atayarak kontrolcü kullanabileceksiniz. Gerçekten çok sevindirici bir özellik.

Tabii ki şimdilik bunların hiçbirinin resmî olarak duyurulmadığını belirtmek gerekiyor. Google, birçok özelliği test etse de hepsini gerçeğe dönüştürmeyebiliyor. Güncelleme geldiğinde çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.