iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

Google, Apple'ın birkaç yıl önce kullanıma sunduğu NameDrop özelliğini Android'e getirmek için çalışıyor. Henüz geliştirme aşamasında olan bu yeni özellik, kullanıcıların kişi kartlarını kolayca başkalarına aktarmasını sağlayacak. İşte yeni özellikle ilgili detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce NameDrop isimli bir iOS özelliği yayımladı. Bu yeni özellik ile iPhone ve Apple Watch sahipleri, birbirlerinin telefon numaralarını sadece cihazları üst üste getirerek alabilir duruma geldiler. Gelen son haberler, Google'ın bu özelliği çok yakında Android ekosistemine getirebileceğini gözler önüne seriyor.

Google Play Hizmetleri uygulamasının "v25.44.32" kodlu beta sürüm kodlarını inceleyen bağımsız geliştiriciler, "Gesture Exchange" isimli yeni bir özelliğin varlığını tespit ettiler. Bu yeni özellik, Apple'ın NameDrop özelliğinin Android versiyonu olacak gibi görünüyor. Zira her iki özelliğin çalışma mantığı da tamamen aynı. Gesture Exchange özelliği ile Android telefon kullanıcıları, birbirleriyle telefon numarası, e-posta adresi ve fotoğraf gibi verileri hızlıca paylaşabilecekler.

İşte yeni özelliğe dair ilk ekran görüntüleri:

Gesture Exchange, kullanıcılara hangi verilerini paylaşabileceklerine dair özgürlük sunacak gibi görünüyor. Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda bir kullanıcı, karşı tarafa sadece telefon numarası, e-posta adresi veya fotoğraf gönderebilecek. Alıcı ise ekranda kullanıcıya ait bilgileri görecek ve "Kaydet" butonu ile söz konusu kişiyi rehberine eklemiş olacak.

Google, şu an için üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili konuşmadı. Hâl böyle olunca özelliğin destek kapsamı ve veri aktarımı için hangi teknolojiyi destekleyeceği belli değil. Özelliğin henüz geliştirme aşamasında olması, Android kullanıcılarının bir süre daha beklemek durumunda olduklarını düşündürüyor. Bakalım Google, bu yeni özelliği nasıl pazarlayacak.