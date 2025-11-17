Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

Google, Apple'ın birkaç yıl önce kullanıma sunduğu NameDrop özelliğini Android'e getirmek için çalışıyor. Henüz geliştirme aşamasında olan bu yeni özellik, kullanıcıların kişi kartlarını kolayca başkalarına aktarmasını sağlayacak. İşte yeni özellikle ilgili detaylar...

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce NameDrop isimli bir iOS özelliği yayımladı. Bu yeni özellik ile iPhone ve Apple Watch sahipleri, birbirlerinin telefon numaralarını sadece cihazları üst üste getirerek alabilir duruma geldiler. Gelen son haberler, Google'ın bu özelliği çok yakında Android ekosistemine getirebileceğini gözler önüne seriyor.

Google Play Hizmetleri uygulamasının "v25.44.32" kodlu beta sürüm kodlarını inceleyen bağımsız geliştiriciler, "Gesture Exchange" isimli yeni bir özelliğin varlığını tespit ettiler. Bu yeni özellik, Apple'ın NameDrop özelliğinin Android versiyonu olacak gibi görünüyor. Zira her iki özelliğin çalışma mantığı da tamamen aynı. Gesture Exchange özelliği ile Android telefon kullanıcıları, birbirleriyle telefon numarası, e-posta adresi ve fotoğraf gibi verileri hızlıca paylaşabilecekler.

İşte yeni özelliğe dair ilk ekran görüntüleri:

Başlıksız-1

Gesture Exchange, kullanıcılara hangi verilerini paylaşabileceklerine dair özgürlük sunacak gibi görünüyor. Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda bir kullanıcı, karşı tarafa sadece telefon numarası, e-posta adresi veya fotoğraf gönderebilecek. Alıcı ise ekranda kullanıcıya ait bilgileri görecek ve "Kaydet" butonu ile söz konusu kişiyi rehberine eklemiş olacak.

Çinli Markalar Akü Gibi Dev Bataryalar Sunarken Apple ve Samsung'un Bataryaları Neden Büyümüyor? Çinli Markalar Akü Gibi Dev Bataryalar Sunarken Apple ve Samsung'un Bataryaları Neden Büyümüyor?

Google, şu an için üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili konuşmadı. Hâl böyle olunca özelliğin destek kapsamı ve veri aktarımı için hangi teknolojiyi destekleyeceği belli değil. Özelliğin henüz geliştirme aşamasında olması, Android kullanıcılarının bir süre daha beklemek durumunda olduklarını düşündürüyor. Bakalım Google, bu yeni özelliği nasıl pazarlayacak.

Google Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim