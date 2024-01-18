2025 yılının amiral gemisi Android akıllı telefonları, son 5 yılda eşi benzeri görülmemiş bir işlemci performansı artışıyla gelebilir. Bu artışın kaynağı ise yeni ARM Blackhawk işlemciler.

ARM, bir süredir "Blackhawk" kod adıyla bilinen yeni nesil Cortex-X işlemci üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu işlemciler, 2024 yılının sonlarında teslim edilmeye başlanacak. Bütün akıllı telefon işlemcileri ARM tabanlıdır ancak Qualcomm gibi firmalar, kendi kullandıkları modelleri özelleştirerek daha hızlı hâle getirirler. Yani yeni Cortex-X işlemciler, bütün akıllı telefon pazarını önemli şekilde etkileyecek.

Geekbench 6 benchmark testlerine göre son yılların en büyük atılımı

ARM CEO'su Rene Haas, "ARM-tabanlı işlemciler ve kişiselleştirilmiş ARM uygulamaları arasındaki performans farkını" ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade etmişti. Açıklanmamış olan Geekbench 6 benchmark test sonuçlarına göre yeni işlemciler, son 5 yılın en büyük performans artışını da beraberlerinde getirecek.

Bu çipin dikkat çekici bir başka noktası ise yapay zekâ ve inovasyondaki hızlanmaya uygun bir altyapı sunması olarak gösteriliyor. Hâlihazırda yapay zekâ uygulamalarını destekleyen NPU ve GPU ile gelecek olan işlemcinin kendisi de pek çok geliştirici için yapay zekâ uygulamalarını kullanmanın en kolay yolu olmaya devam edecek. Özellikle de LLM'ler için işlemci çekirdeği performansı büyük önem arz edebiliyor.

Rekabet yeniden şekillenebilir mi?

ARM, iddia edildiği gibi büyük bir performans artışı sağlar ve yapay zekâ gibi teknolojilerin akıllı telefonlarda kullanımını da artırabilirse gerçekten de önemli bir avantajı ele geçirebilir. Bu durum, Qualcomm ve Apple arasındaki rekabetin de yeniden kızışmasının yolunu açabilir. Özellikle MediaTek ve kendi çekirdeklerini geliştirmekte zorlanan ya da bu imkâna hiç sahip olmayan firmalar bu durumdan avantajlı çıkacaktır.

Konuyla ilgili olarak son günlerde çıkan haberlerin ve raporların ardından bir ARM temsilcisinden gelen açıklamada, raporlarda yer alan bilgilerin doğru olduğu kabul edilirken yıl sonunda Blackhawk çıktığında daha çok bilgi verecekleri de ifade edildi. Yine de bu işlemcileri hemen görmeyi beklemek hayalcilik olur. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerde Qualcomm, kendi üretimi olan ilk mobil çipi Oryon'u kullanacak. Yine de MediaTek Dimensity 9400 ve Samsung Exynos 2500 yeni ARM CPU'yu kullanabilir. 2025 yılı, amiral telefonlar açısından herkesin yeni telefonlara geçtiği bir yıl olma potansiyeline sahip.